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Печальный Хоакин Феникс — на свежем кадре «Джокера 2»

Тодд Филипс, снявший «Джокера», опубликовал свежий кадр «Джокера 2». На нём можно увидеть печального Хоакина Феникса, который идёт по улице под дождём.

Печальный Хоакин Феникс — на свежем кадре «Джокера 2»
© Чемпионат.com

Новый кадр Филипс сопроводил словами благодарности. Он поблагодарил фанатов за тёплые слова и отметил, что «всё только начинается».

О чём будет «Джокер 2», неизвестно. Подробности сюжета держатся в секрете, но можно предположить, что большую роль в судьбе самого Джокера и в истории ленты сыграет Харли Квинн, образ которой воплотила Леди Гага.

Чемпионат.com

Премьера картины состоится 4 октября 2024 года. Сегодня, кстати, 4 октября, то есть премьера состоится ровно через год.

Лента не войдёт в новую киновселенную DC Джеймса Ганна и будет развиваться параллельно общему канону с Робертом Паттинсоном и другими актёрами.

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