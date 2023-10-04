Появились первые восемь минут фильма «Проклятие монахини 2»

Warner Bros. в качестве рекламной кампании «Проклятия монахини 2» опубликовала первые восемь минут фильма.

В начале ленты нас знакомят с демоном Валаком, принимающим образ монахини, а также с главной героиней, сестрой Ирэн, которую сыграла Таисса Фармига.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Entertainment. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Режиссёром картины выступил Майкл Чавес, известный по работе над «Проклятием плачущей», третьей частью «Заклятия» и рядом других хорроров.