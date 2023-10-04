Что посмотреть осенним вечером

Трогательные и проникновенные, мистические и жуткие — такими могут быть современные сказки.

© Кадр из сериала "Библиотекарь"

Устраивайтесь поудобнее и уберите детей от экранов: «Клопс» собрал подборку фильмов и сериалов о волшебстве для взрослых.

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«Библиотекарь» 18+

Режиссёр Игорь Твердохлебов, 2023

Сериал снят по мотивам сюжета одноимённой повести «Библиотекарь» Михаила Елизарова. За своё произведение писатель получил престижную премию «Русский Букер».

Сюжет раскрывает нам историю Алексея Вязинцева. Молодой человек, не нашедший себя в жизни, получает в наследство от дяди квартиру в другом городе. Он едет туда, чтобы её продать, и неожиданно для себя оказывается вовлечённым в череду странных и мистических событий, которые навсегда меняют его жизнь.

«Форма воды» 16+

Гильермо дель Торо, 2017

Слоган этого фильма — «A Fairy Tale for Troubled Times», который переводится как «Сказка для трудных времён». Режиссёр посвятил свою киноленту выдуманной истории любви одной необычной пары: она — немая уборщица в научной лаборатории, он — амфибия…Фильм стал лауреатом премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм». И это заслуженно, ведь сюжет истории двух влюблённых наполнен фантастическими элементами и выдумками, от которых невозможно оторваться. Хоть лента и является прямым оммажем на «Человека-амфибию» и «Тварь из чёрной лагуны», но у дель Торо всё равно сохраняется свой авторский почерк: мир его фильмов всегда наполнен трагедией, светлой печалью и жертвенными любовными линиями, а также он населяет свою вселенную магическими и таинственными существами.

«Семейка Тененбаум» 16+

Режиссёр Уэс Андерсон, 2002

Уэс Андерсон, американский кинорежиссёр и мультипликатор, зарекомендовал себя как независимый творец сказочных историй. Его киноленты цепляют, во-первых, очень стильной и детализированной картинкой. Во-вторых, герои Андерсона довольно непосредственные и наивные. Андерсон настоящий новатор в мире кино, хоть и изначально занимался созданием мультфильмов. Иными словами — режиссёр занимает чёткую и заслуженную позицию одного из самых главных создателей шедевров в эпоху постмодернизма.

«Семейка Тененбаум» повествует зрителям об удивительном выдуманном мире. В нём большое семейство ссорится, обижается друг на друга, расстаётся и потом снова — сходится в самом финале картины. Персонажи фильма имеют свои уникальные странности и каждая их история — особенная и интересная, прописанная скрупулёзно, до самых мелочей. И пусть вас не пугает несуразица, которая окутывает собой весь сюжет фильма — за этим будет очень интересно наблюдать.

«Братья Гримм» 16+

Режиссёр Терри Гиллиам, 2005

Терри Гиллиам уже очень давно с почётом носит звание самого абсурдного и фантастического кинорежиссёра. Все его фильмы выдержаны в единой и узнаваемой стилистике. Но самое главное — это персонажи вселенной Гиллиама. Их бесконечно хочется разгадывать и пытаться понять, словно сложных героев литературных произведений.

Режиссёр интерпретировал авторские тексты по-своему, и, на наш взгляд, заинтересовала его совсем не детская адаптация сказок.