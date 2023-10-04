6 картин о потери памяти в кино

Сценаристы очень любят героев с амнезией, благодаря им можно создать истории с запутанным и интересным сюжетом.

© Кадр из фильма "Остров проклятых"

Вместе с онлайн-кинотеатром KION вспоминаем лучшие фильмы, где персонажи сталкивались с провалами в памяти.

Видео дня

«Отец» (2020, реж. Флориан Зеллер)

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Фильм, принесший Энтони Хопкинсу статуэтку «Оскар» за лучшую мужскую роль. Старик живет в шикарной лондонской квартире, у него быстро прогрессирует деменция. Сначала он забывает, какие продукты купил в магазине, а потом перестает узнавать дочь, различать день и ночь.

«Исходный код» (2011, реж. Дункан Джонс)

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Раз за разом секретный агент Колтер Стивенс (Джейк Джилленхол) просыпается в теле неизвестного человека, едущего в поезде, который спустя 8 минут взорвется. Цель Колтера, помещенного в специальный компьютер, — не спасти невинных жертв, а найти подрывника, чтобы предотвратить следующую катастрофу. Во время краткосрочных путешествий Колтер успевает влюбиться в жену своего аватара и теперь заворожен мечтой о ее спасении.

«Комната чудес» (2023, реж. Лиза Азуэлос)

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Мать-одиночка Тельма (Александра Лами) разрывается между работой на складе и заботой о 12-летнем сыне Луи (Юго Кестель). Во время одной из совместных прогулок мальчика сбивает машина, он впадает в кому. Тельма надеется, что ребенок все же проснется, а потому решает к счастливому моменту исполнить все его заветные мечты.

«Яблоки» (2020, реж. Христос Нику)

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В Афинах бушует необычная эпидемия, у зараженных вирусом людей нет никаких физических симптомов кроме потери памяти. Сороколетнего Ариса (Арис Серветалис) нашли одного на автобусной остановке, при себе у мужчины не было никаких документов, поэтому врачи предложили ему пройти особую программу по созданию личности.

«Остров проклятых» (2009, реж. Мартин Скорсезе)

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Новая классика от великого Мартина Скорсезе («Волк с Уолл-стрит»). 1954 год, детектив Эдвард Дэниелс (Леонардо Ди Каприо) расследует исчезновение детоубийцы Рэйчел Соландо, которую после суда направили в особо-строгую психиатрическую клинику на лечение. Допросы не дают результата, пока Эдварду одна из пациенток не пишет лишь одно слово в блокноте: «Беги!».

«За бортом» (2018, реж. Роб Гринберг)

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