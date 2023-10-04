Лучшие фильмы и сериалы о Римской империи

Разговоры о Римской империи не утихают столетиями, а сейчас их актуальность получила новый виток. На этой волне "Рамблер" решил вспомнить лучшие работы кинематографа о Римской империи и ее главных представителях.

© Кадр из фильма "Гладиатор"

"Гладиатор", 2000 год

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В сюжете история и борьба лучшего полководца Римской империи Максимуса Децима Меридия, отказавшегося присягнуть на верность Коммоду – сыну Марка Аврелия. Максимусу немедленно было вынесен смертной приговор, однако ему удалось сбежать, миновав казни.

Волей судьбы бывший полководец был продан работорговцем для участия в гладиаторских боях. Заработав себе на этом поприще огромную славу, он вознамерился подобраться к Коммоду как можно ближе и отомстить за свою семью.

Считается, что реальным прототипом гладиатора был Марк Ноний Макрин – близкий друг и советник Марка Аврелия. Однако его судьба сложилась удачнее, нежели чем у героя фильма.

"Рим", 2005 год

Телевизионный сериал освещает события, происходящие во времена Гай Юлия Цезаря в 52 году до н. э. Цезарь завоевывает Галлию и планирует возвращение в Рим.

В то же время два легионера пытаются нажить себе богатство, пускаясь в авантюры, однако судьба оборачивается так, что им приходится оказаться в гуще событий близ главных персон того времени.

Сериал неплохо передает хронологию основных вех развития империи при Цезаре, однако допускаются, конечно, и художественные неточности.

"Спартак: Боги арены", 2010 год

Режиссеры: Рик Джейкобсон, Джон Фоусет, Майкл Херст

Главные роли: Джон Ханна, Ману Беннетт, Питер Менса, Дастин Клер Страна: США

История великой школы гладиаторов еще до появления в ней Спартака. Сюжет развивается во времена, когда руководство над школой взял на себя Батиат.