Лучшие фильмы и сериалы о Римской империи
Разговоры о Римской империи не утихают столетиями, а сейчас их актуальность получила новый виток. На этой волне "Рамблер" решил вспомнить лучшие работы кинематографа о Римской империи и ее главных представителях.
"Гладиатор", 2000 год
- Страна: Великобритания
- Режиссер: Ридли Скотт
- Главные роли: Рассел Кроу, Хоакин Феникс
В сюжете история и борьба лучшего полководца Римской империи Максимуса Децима Меридия, отказавшегося присягнуть на верность Коммоду – сыну Марка Аврелия. Максимусу немедленно было вынесен смертной приговор, однако ему удалось сбежать, миновав казни.
Волей судьбы бывший полководец был продан работорговцем для участия в гладиаторских боях. Заработав себе на этом поприще огромную славу, он вознамерился подобраться к Коммоду как можно ближе и отомстить за свою семью.
Считается, что реальным прототипом гладиатора был Марк Ноний Макрин – близкий друг и советник Марка Аврелия. Однако его судьба сложилась удачнее, нежели чем у героя фильма.
"Рим", 2005 год
- Страны: Великобритания, США
- Режиссеры: Майкл Аптед, Микаэл Саломон, Адам Дэвидсон
- Главные роли: Полли Уокер, Рэй Стивенсон, Джеймс Пьюрфой
Телевизионный сериал освещает события, происходящие во времена Гай Юлия Цезаря в 52 году до н. э. Цезарь завоевывает Галлию и планирует возвращение в Рим.
В то же время два легионера пытаются нажить себе богатство, пускаясь в авантюры, однако судьба оборачивается так, что им приходится оказаться в гуще событий близ главных персон того времени.
Сериал неплохо передает хронологию основных вех развития империи при Цезаре, однако допускаются, конечно, и художественные неточности.
"Спартак: Боги арены", 2010 год
- Режиссеры: Рик Джейкобсон, Джон Фоусет, Майкл Херст
- Главные роли: Джон Ханна, Ману Беннетт, Питер Менса, Дастин Клер
История великой школы гладиаторов еще до появления в ней Спартака. Сюжет развивается во времена, когда руководство над школой взял на себя Батиат.
Особое внимание Батиат уделяет гладиатору Ганнику и самые большие ставки ставит именно на него. Мес в руках этого гладиатора, действительно, приобретает особую силу. Каждый бой Ганника – шедевр, который он создает, отдаваясь своему делу полностью.