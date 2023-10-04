Фильм "Новый Берлин" вошел в конкурс кинофестиваля "Маяк"

Фильм "Новый Берлин" Алексея Федорченко вошел в конкурс кинофестиваля "Маяк"
Новый фильм Алексея Федорченко "Новый Берлин" (рабочее называние "Енотовый город") дополнит конкурсную программу фестиваля актуального российского кино "Маяк", который начнет свою работу в четверг, 5 октября, в Геленджике и продлится по 9 октября.
Лента рассказывает о том, как в наши дни российский режиссер Виктор Шауфлер, студент Школы документального кино Марины Разбежкиной, приезжает в Колумбию, чтобы разгадать тайну исчезновения своей старшей сестры Берты. Фильм состоит из двух, казалось бы, самостоятельных частей - "Тайна пятисот пропавших девственниц" и "Енотовый город" - и является продолжением псевдодокументального цикла Алексея Федорченко, куда входят картины "Первые на Луне" и "Большие змеи Улли-Кале". В ролях - Сергей Колесов и Дарья Коныжева. Авторы сценария Денис Осокин, Алексей Федорченко, Олег Лоевский.
Алексей Федорченко так комментирует жанр и посыл фильма: "Реальности не существует ни в игровом, ни в документальном кино. Реальность - это вы".
Всего в конкурсную программу "Маяка" вошло 11 полнометражных фильмов. Подробнее о фестивале предварительно рассказывала "РГ".
Справка "РГ"
Алексей Федорченко родился в 1966 году. Живет и работает в Екатеринбурге. Член Российской, Европейской и Азиатско-Тихоокеанской киноакадемий. Его режиссерский дебют "Первые на Луне" (2005) собрал более 20 призов отечественных и зарубежных смотров, в том числе Венецианского кинофестиваля и "Кинотавра". Драма "Овсянки" (2010) только в Венеции получила пять призов. Этносказка "Небесные жены луговых мари" (2012), снятая на марийском языке, завоевала призы фестивалей GoEast в Висбадене, "Зеркало" и "Новые горизонты" во Вроцлаве. За фильм "Ангелы Революции" (2014) на Римском фестивале Федорченко награжден званием "Марк Аврелий будущего". Драма "Война Анны" (2018) была отмечена тремя главными российскими кинопремиями: "Ника", "Золотой орел" и "Белый Слон". Психоаналитический детектив "Последняя "Милая Болгария"" (2020) награжден "Серебряным Георгием" на 42-м Международном московском кинофестивале. За фильм "Большие змеи Улли-Кале" (2021) Алексей получил Приз за вклад в киноискусство на фестивале "Послание к человеку".