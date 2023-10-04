Фильм "Новый Берлин" вошел в конкурс кинофестиваля "Маяк"

Новый фильм Алексея Федорченко "Новый Берлин" (рабочее называние "Енотовый город") дополнит конкурсную программу фестиваля актуального российского кино "Маяк", который начнет свою работу в четверг, 5 октября, в Геленджике и продлится по 9 октября.

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Лента рассказывает о том, как в наши дни российский режиссер Виктор Шауфлер, студент Школы документального кино Марины Разбежкиной, приезжает в Колумбию, чтобы разгадать тайну исчезновения своей старшей сестры Берты. Фильм состоит из двух, казалось бы, самостоятельных частей - "Тайна пятисот пропавших девственниц" и "Енотовый город" - и является продолжением псевдодокументального цикла Алексея Федорченко, куда входят картины "Первые на Луне" и "Большие змеи Улли-Кале". В ролях - Сергей Колесов и Дарья Коныжева. Авторы сценария Денис Осокин, Алексей Федорченко, Олег Лоевский.

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Алексей Федорченко так комментирует жанр и посыл фильма: "Реальности не существует ни в игровом, ни в документальном кино. Реальность - это вы".

Всего в конкурсную программу "Маяка" вошло 11 полнометражных фильмов. Подробнее о фестивале предварительно рассказывала "РГ".

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