По инициативе сочинского курорта создан фильм о Битве за Кавказ

Документальную ленту "Выше неба, выше гор. Битва на перевалах" - о Битве за Кавказ - продемонстрируют в школах, муниципальных кинотеатрах Сочи, Сочинском государственном университете.

© Российская Газета

Курорт "Роза Хутор", по инициативе и при поддержке которого был создан этот фильм, передал его администрации Сочи для демонстрации в рамках памятных мероприятий в честь 80-летия одного из самых важных сражений Великой Отечественной войны.

Видео дня

В этом году отмечается 80-летняя годовщина завершения одного из самых долгих и кровопролитных сражений Второй мировой войны - Битвы за Кавказ. Она продолжалась в течение 442 суток (с 25 июля 1942 г. по 9 октября 1943 г.) и вошла в историю как комплекс оборонительных и наступательных операций, проведенных в наиболее сложных условиях.

В планах германского руководства захвату Кавказа, где добывалось до 95 % всей нефти в СССР, отводилось важное место. Немецкой группе армий "А" противостояли войска Южного и часть сил Северо-Кавказского фронтов. Перед советскими войсками стояла задача остановить врага, измотать его и подготовить наступление. Выдержав мощный натиск, им удалось не допустить немцев к бакинской и грозненской нефти. Противнику было нанесено серьезное поражение, и инициатива стала переходить в руки советского командования.

Все события и истории, включенные в кинофильм "Выше неба, выше гор. Битва на перевалах", имеют документальную основу. Съемки проходили на местах бывших боевых действий в 1942-1943 гг. в Ростове-на-Дону, Сочи, Туапсе, Сухуме, абхазском горном селе Псху, на перевалах Аишха, Санчара и в районе Семашхо.

В фильме использованы собственные съемки творческой группы, а также фрагменты кинохроники, снятой на местах боевых действий фронтовыми операторами из собрания Российского Государственного архива кинофотодокументов (РГАКФД, г. Красногорск), кадры кинохроники, музыка и песни 30-х-40-х гг.

Автор фильма, тележурналист Дмитрий Кузьмин рассказывает: "К экспедициям мы готовились неделями, чтобы немного облегчить путь в труднодоступные районы Абхазии, к Санчарскому перевалу, на сочинский перевал Аишха и в горы Туапсе, где следы далекой войны - до сих пор на поверхности. Туда точно никто еще не поднимал столько снимающей техники. А ведь не то что работать - находиться физически наверху порой было очень тяжело. Но как тогда было нашим бойцам? Мы спали, как они, ели то же, мы даже пытались штурмовать высоту на скорость в тех же кирзачах с портянками, чтобы понять - как в суровых условиях 80 лет назад смогли выстоять не богатыри - простые люди, которые горы-то увидели тогда впервые. У каждого из них - своя история. Героическая, до комка в горле, порой настолько трогательная. О мужестве и стойкости бойцов, заживо замерзавших под лавинами, о самоотверженных жителях приморских городков, кто отдавал раненым последнее, хотя сам был вынужден ловить чаек. И теперь, когда наш фильм готов, мы рады, что в этот путь вместе с нами сейчас сможет отправиться каждый".

Первый показ фильма "Выше неба, выше гор. Битва на перевалах" состоится 9 октября в СОШ № 65 г. Сочи имени Героя Советского Союза А. П. Турчинского.

- В этом году мы отмечаем 80-летие со Дня освобождения Краснодарского края от фашизма и завершения Битвы за Кавказ. По поручению главы города Сочи Алексея Сергеевича Копайгородского подготовлен большой календарь мероприятий и в первую очередь уроки патриотизма в наших школах и центрах дополнительного образования, - отметила вице-мэр города-курорта Елена Канюк. - Они особенно важны сейчас для подрастающего поколения. Мы своим примером обязаны передать им нашу историческую память, дать верное и четкое представление о героических событиях того времени. Премьера документального фильма "Выше неба, выше гор. Битва на перевалах" состоится в самой высокогорной сочинской школе в поселке Красная Поляна, на территории, до которой фашистам оставалось меньше суток пути. Солдаты и офицеры 20-й горнострелковой дивизии не дали врагу прорвать оборону. Их подвиг подробно описан в этом фильме, который также будет представлен на экранах в муниципальных кинотеатрах для всех наших жителей и гостей курорта.

Гордостью школы является историко-краеведческий музей "Красная Поляна", который был создан в 1960 г. под руководством методиста музея почетного гражданина г. Сочи Б. Д. Цхомария и заслуженного учителя РФ директора школы А. Д. Цхомария. В музее есть также экспозиция, посвященная событиям обороны Кавказа. На территории учебного заведения установлен мемориал "Краснополянцам - защитникам Отечества".

- Я считаю, что сохранять память о тех, кто сложил свои головы в горах Кавказа и защитил родину от фашистских захватчиков - наш священный долг, - говорит генеральный директор горного курорта "Роза Хутор" Александр Белокобыльский. - Мы всегда будем чтить тех героических ребят из 20-й горнострелковой дивизии, которые держали оборону здесь, на Умпырском направлении, на горных перевалах Аишха и Псеашхо. Благодаря их храбрости враг никогда не ступил на землю Красной Поляны. После войны, я знаю, ветераны приезжали в поселок, связь с ними не терялась. Очень важно, что сегодня мы можем вспомнить и вновь поблагодарить этих людей.

Кстати

Показы документального фильма "Выше неба, выше гор. Битва на перевалах" также пройдут 10 октября в кинотеатрах Сочи. Вход свободный.