В Нью-Йорке показали комедийную мелодраму «Иди ко мне, детка»

Премьеру посетили звёзды фильма Энн Хэтэуэй и Мариса Томей.

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Энн Хэтэуэй изменила Versace с брендом The Attico на премьере фильма «Иди ко мне, детка». 40-летняя актриса появилась перед фотографами с коллегой по фильму Марисой Томей в платье без бретелей из блестящих розовых пайеток. Профсоюз актёров разрешил им представить комедийную мелодраму режиссёра Ребекки Миллер, несмотря на частично продолжающуюся забастовку.

На вечере в нью-йоркском Metrograph были также замечены и другие участники съёмок – Брайан Д’Арси Джеймс, Харлоу Джейн, Ивэн Эллисон и др. Журналисты и зрители смогли также увидеть впервые за долгое время известного актёра, трёхкратного обладателя «Оскара» Дэниэла Дэй-Льюиса. Он пришёл на премьеру поддержать жену, Ребекку Миллер. В последний раз актёр появился на большом экране в 2017-м году в картине Пола Томаса Андерсона «Призрачная нить».