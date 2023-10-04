Фильм о Майкле Джексоне снимут после окончания забастовки актеров в США

Съемки художественного фильма об американском поп-певце Майкле Джексоне решили начать после окончания забастовки Гильдии актеров США. Об этом пишет Deadline.

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Режиссером проекта киностудии Lionsgate под названием «Майкл» выступит Антуан Фукуа. Отмечается, что за мировой прокат фильма будет отвечать компания Universal Pictures International, тогда как Lionsgate представит картину на внутреннем рынке.