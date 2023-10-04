"Алхимик" Паоло Коэльо будет экранизирован

Бестселлер Паоло Коэльо, роман "Алхимик" получит экранизацию. Об этом сообщает Variety.

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Над сценарием будет трудиться Джек Торн - один из создателей театральной пьесы "Гарри Поттер и проклятое дитя" и фильма "Энола Холмс" с Генри Кавиллом и Милли Бобби Браун. Имя режиссера пока не называют.

Роман "Алхимик" издан более чем в 100 странах мира и переведен на 80 языков, в том числе на вымышленный Высокий валирийский. Книга о поиске себя, мечтах и верности зову сердца, написанная в конце 80-х годов прошлого столетия, произвела невиданный фурор и сделала своего автора одним из самых популярных в мире писателей.