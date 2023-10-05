Джейсон Стэйтем на пасеке в трейлере картины "Пчеловод"

Опубликован трейлер фильма "Пчеловод" с Джейсоном Стэйтемом в главной роли. Новая картина Дэвида Эйра, известного по хитам "Форсаж" и "Отряд самоубийц", расскажет историю отошедшего от дел спецагента, который вершит месть за смерть подруги.

В начале ролика герой Стэйтема предстает в непривычной роли пчеловода. Но вскоре примеряет на себя более традиционный брутальный образ.