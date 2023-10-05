Хоррор «Пила 10» показал лучший старт в прокате за 13 лет

В премьерный уикенд «Пила 10» заработала в мировом прокате более 29 млн долларов, обогнав результаты восьмой части и спин-оффа «Спираль». Новый фильм продолжает собирать кассу и сейчас, так что юбилейная часть должна стать прибыльной.

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Кинокритики из ведущих западных изданий и фанаты положительно оценили релиз, некоторые в своих отзывах даже назвали хоррор одной из лучших частей.

Создатели «Пилы 10» сделали упор на ностальгирующих фанатов: добавили отсылки на другие фильмы и вернули главного антагониста серии — Джона Крамера. Его вновь сыграл Тобин Белл. Десятый фильм стал мидквелом: события фильма разворачиваются где-то между первой и второй частями франшизы.

Среди отсылок на другие ленты франшизы: классический костюм со свиной маской, возвращение заглавной музыкальной композиции «Hello Zepp» и жуткой куклы Билли, ставшей символом серии.

В «Пиле 10» есть сцена после титров, намекающая на продолжение. В ней появляется еще один пособник Джона Крамера, детектив Хоффман. Он был одним из антагонистов в четвертой, пятой, шестой и седьмой части серии, пишет газета «Известия».