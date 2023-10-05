«Миссия невыполнима». Как экшен-сериал с Томом Крузом стал круче бондианы

В сети вышел фильм «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 1» — седьмая картина в серии о приключениях супершпиона Итана Ханта в бессменном исполнении Тома Круза. «Лента.ру» рассказывает о том, как эта франшиза позволяет 61-летнему Крузу осуществлять детские мечты и не выглядеть при этом идиотом.

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Гибель российской подлодки «Севастополь» выпускает на волю могучий искусственный интеллект под названием Entity (то есть «Сущность»). Пока цифровой мозг вербует себе помощников во главе с Габриэлем (Эсай Моралес), спецслужбы всего мира отправляют лучшие силы на поиски опасного ИИ. Получает задание и отряд «Миссия невыполнима» во главе с Итаном Хантом (Том Круз). Однако супершпион тоже выходит за флажки, поняв, что не готов способствовать обретению мирового господства даже родными США. Помогать в миссии по уничтожению Сущности ему будут привычные Бенджи (Саймон Пегг) и Лютер (Винг Реймс), старая британская подруга Ильза Фауст (Ребекка Фергюссон), а также воровка экстра-класса Грейс (Хейли Этвелл).

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Съемки новой «Миссии» стартовали в самый разгар пандемии с ключевой сцены — прыжка Тома Круза на мотоцикле со скалы высотой 1246 метров. В этом жесте есть метафорическая красота: человек забирается на максимально изолированную точку в пространстве, чтобы броситься оттуда навстречу новой жизни. Однако никаких таких смыслов создатели в этот трюк не вкладывали и даже более того — не знали в тот момент, как вписать эпизод в сценарий. Просто это очень красиво и опасно, а 61-летний Том Круз о таком прыжке мечтал с самого детства. Среди прочих ударных номеров «Смертельной расплаты» необходимо отметить обрушение поезда в пропасть, погоню на малюсеньком желтом «фиате» по улицам Рима и, пожалуй, не такую эффектную, но изящную рукопашную в узком венецианском простенке.

Сам Круз говорит, что цель франшизы — удивлять и заставлять волноваться. Иными словами, он прекрасно понимает, что зрители идут в кинотеатры для того, чтобы увидеть, что еще он сможет сделать после полета на крыле самолета и покорения дубайского небоскреба Бурдж-Халифа.

В том, чтобы потакать запросу публики, актер, прославившийся ролями у Скорсезе, Поллака и Оливера Стоуна, не видит, к счастью, ничего зазорного. Поразительно здесь другое. Несмотря на все более и более дикий сюжет, Крузу благоволят и критики. Сегодня «Миссия невыполнима» — это не только альтернативная бондиана, но и главный конкурент франшизы «Форсаж», которую принято дежурно обвинять в тупости. Однако улыбка главной звезды (не только серии, но и всего мира) творит чудеса: «Смертельная расплата» получила самые высокие оценки критиков из всех фильмов в карьере Тома. С прокатными результатами дело обстоит чуть хуже.

290-миллионный фильм собрал в мировом прокате нестыдные, но недостаточные 568 миллионов долларов.

После прошлогодних бешеных успехов «Топ Гана: Мэверик» это, конечно, обидно, но такое уж выдалось лето: «Барбенгеймер» сработал на эффекте новизны и подмял зрителей под себя. Можно не сомневаться в том, что вторая серия «Смертельной расплаты» (ее релиз запланирован на 28 июня следующего года) выровняет победную серию Круза. Во всяком случае конкуренцию с последним «Индианой Джонсом» «Миссия» выдержала с честью. Несмотря на долгожданное возвращение Харрисона Форда к кнуту и шляпе, «Колесо судьбы» не оправдало надежд по сборам и уступило «Смертельной расплате» лидерство.

Расклад этот выглядит совершенно справедливым. Оба фильма играют на потребности тревожной публики в эскапизме, однако оставшийся без опеки Стивена Спилберга «Индиана» очевидно переборщил со сказочностью. Круз же раз за разом делает ставку на цирковой эффект — более грубый, но неизменно действенный и вызывающий уважение даже у тех, кто любит шутить про рост и вероисповедание заслуженного артиста. Для верности, акробатика и воздушная гимнастика приправлены юмором — по сравнению с прошлым «Племенем изгоев», в «Смертельной расплате» несравнимо больше смешного.

Круз с удовольствием напоминает, что умеет не только ослепительно улыбаться, но и смешить. Картине это только на пользу.

Когда-то подобным образом завоевывал аудиторию Джеки Чан, однако подвиг Круза завораживает больше. Он не профессиональный спортсмен и не каскадер, а человек, решивший в зрелом возрасте на глазах у всего мира исполнить свои сокровенные мечты. То же, кстати, касается и Кристофера Маккуорри — из постановщика средней руки он превратился в смелого коммерческого автора. Не ручного режиссера Круза, а полноценного партнера актера в его безумных авантюрах. Веселый адреналиновый дух невозможно симулировать и вполне очевидно, что им в полной мере заражены и другие участники процесса: как постоянные участники команды «Миссии» Саймон Пегг и Винг Реймс, так и новые Пом Клементьефф и Хейли Этвелл, с радостью вырвавшиеся из марвеловской пластиковой вселенной.

Впрочем, не вполне справедливо будет объяснять успех «Смертельной расплаты» лишь трюковой хореографией. В конце концов, что-то подобное уже пытался недавно проделать, например, «Тайлер Рейк», но результаты получились куда более скромными. Тайный козырь «Миссии» — продуманная идеология, выраженная, например, в том, что герои вообще не пользуются мобильными телефонами. Схватка Итана Ханта с могучей сущностью это, конечно, не битва с обезумевшим божеством, а именно противостояние человека и машины. С той поправкой, что человек здесь действует на пределе физических возможностей и руководствуется фактически рыцарским кодексом.