В широкий прокат выходит фильм о кругосветном путешествии Конюхова

"Хороший ответ на вопрос "Зачем это все?" у нас в фильме дает сам герой. Мне желание "выше, дальше, сильнее" по-человечески всегда было понятно. Когда у тебя есть к этому стремление, когда внутри все гудит от возможностей, которые дает мир, - этим даром грех не воспользоваться, ты сам себя предаешь, если не пользуешься выданным шансом. И в ход на этом непростом пути идет уже не инстинкт самосохранения - здесь главенствует другая чисто человеческая черта: любопытство и тяга ко всему новому. Будем честны, не осторожность привела нас к великим открытиям и покорению самых затаенных уголков земного шара - до полюсов мы добрались благодаря таким большим мечтателям, как Федор Конюхов", - цитирует пресс-служба Бондарчука.