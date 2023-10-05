Критики разгромили фильм «Изгоняющий дьявола: Верующий»

Ещё один ничем не примечательный фильм ужасов, который не имеет права даже упоминаться рядом с культовым оригиналом 1973 года.



Пока кто-нибудь не сможет придумать новый способ изобразить одержимость или борьбу с одержимостью, эта франшиза никуда не сдвинется.



Вся эта затея не стоит вашего внимания.