Названа дата премьеры фильма «Собибор. Побег из лагеря смерти»

В торжественном мероприятии примут участие потомки Печерского, один из создателей фильма, сообщает пресс-служба Фонда.

В ленте «Собибор. Побег из лагеря смерти» использованы документы из частных собраний, российских, белорусских и зарубежных архивов и из коллекции Фонда. Выход ленты приурочен к 80-летию восстания в лагере.