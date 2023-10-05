Телеведущая Чурикова: быстрая слава в соцсетях может помешать молодым артистам

"Если человек не знает, чего он хочет, соцсети могут погубить очень легко. Потому что это — быстрая слава, это непонятно, что делать с этой славой, которая просто сваливается на тебя. Время, когда люди прославились только благодаря телевизионным шоу, кануло в лету довольно давно. И мы все это видим", - высказалась Чурикова.