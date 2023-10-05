Кино недели: "Выжившая"

12 октября в российский прокат выходит напряженный американский триллер под названием "Выжившая" ("Dangerous Waters").

© Кадр из фильма "Выжившая"

Почему стоит обратить внимание на данную кинокартину и кому она придется по душе – в материале "Рамблера".

Видео дня

Сюжет

Кадр из фильма "Выжившая"

В центре сюжета – женщина средних лет по имени Альма и ее дочь-подросток Роуз. Не так давно мать начала встречаться с неким Дереком – состоятельным мужчиной, бывшим полицейским, который, судя по всему, питает теплые чувства к новой возлюбленной и хочет наконец познакомиться с ее дочерью.

Настает день Х, когда троица принимает решение отправиться в десятидневную морскую прогулку на парусной яхте. Все начинается как нельзя лучше: морской бриз, красивые виды, вкусная еда и пузырящееся шампанское. И если Альма в полной мере наслаждается всем происходящим, то Роуз остается на чеку.

Например, девушка находит на борту предметы, который никоим образом не могут относиться к безобидной романтической прогулке. Во-вторых, вскоре на яхту нападают неизвестные, которые не просто завладевают судном, но и убивают мать Роуз. Ей самой и Дереку удается вырваться из лап жестоких преступников и остаться в живых, однако здесь и начинается все самое интересное.

Как довериться человеку, которого ты совсем не знаешь? Как выжить на необитаемом кусочке суши, окруженном бескрайними водами и их опасными обитателями? И, наконец, как скрыться от беспощадных незнакомцев, которые взялись из ниоткуда, как будто бы по чьей-то наводке?

Актеры

Кадр из фильма "Выжившая"

В экранного главаря банды перевоплотился Рэй Лиотта, причастный к таким популярным проектам, как "Славные парни", "Идентификация", "Чёрная птица", "Воры" и многие другие. Этот фильм стал последним в карьере актера: он скончался в результате остановки сердца, которая застала его в Доминиканской Республике, где и проходили съемки картины. К тому моменту все сцены с участием Лиотта были отсняты.

Хронометраж

Заявленная продолжительность фильма составляет 1 час 41 минуту.