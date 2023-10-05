Фильм-притча "Абрек" выйдет в онлайн-кинотеатре Start 4 ноября

Премьера многосерийного фильма-притчи "Абрек" состоится в онлайн-кинотеатре Start в День народного единства. Об этом сообщили в пресс-службе платформы.

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"Многосерийный художественный фильм-притча, созданный по мотивам одноименной повести Джамбулата Умарова, выйдет в онлайн-кинотеатре Start в День народного единства - 4 ноября", - говорится в сообщении.

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Картина рассказывает о дружбе дикого волка Абрека, чеченского подростка Халида и русского солдата Володи. Волк помогает героям разобраться в себе, понять, что важно, а что нет, понять, за что стоит сражаться до конца, а где быть милосердным.

Одну из главных ролей в проекте исполнил актер Артур Сопельник ("Метод 2", "Физрук", "Кадетство"), который признался, что посвятил новую работу своему отцу. "Когда я только прочитал сценарий, понял, что всеми правдами и неправдами должен попасть в этот проект, слишком много в нем пересечений с моей жизнью. Мой отец - сапер, и роль Володи я посвятил ему. Мой герой - обычный русский парень, немногословный, честный, спокойный, монументальный даже", - привели в пресс-службе слова актера.