Фильм-притча "Абрек" выйдет в онлайн-кинотеатре Start 4 ноября
Премьера многосерийного фильма-притчи "Абрек" состоится в онлайн-кинотеатре Start в День народного единства. Об этом сообщили в пресс-службе платформы.
"Многосерийный художественный фильм-притча, созданный по мотивам одноименной повести Джамбулата Умарова, выйдет в онлайн-кинотеатре Start в День народного единства - 4 ноября", - говорится в сообщении.
Картина рассказывает о дружбе дикого волка Абрека, чеченского подростка Халида и русского солдата Володи. Волк помогает героям разобраться в себе, понять, что важно, а что нет, понять, за что стоит сражаться до конца, а где быть милосердным.
Одну из главных ролей в проекте исполнил актер Артур Сопельник ("Метод 2", "Физрук", "Кадетство"), который признался, что посвятил новую работу своему отцу. "Когда я только прочитал сценарий, понял, что всеми правдами и неправдами должен попасть в этот проект, слишком много в нем пересечений с моей жизнью. Мой отец - сапер, и роль Володи я посвятил ему. Мой герой - обычный русский парень, немногословный, честный, спокойный, монументальный даже", - привели в пресс-службе слова актера.
Роли в фильме также исполнили Алина Рачковская ("Струны", "Купала"), Дмитрий Богдан ("Черная весна", "Коса", "Калашников"), народные артисты России Владимир Стеклов ("Гардемарины, вперед!", "Разорванный круг", "Узник замка Иф", "13 клиническая", "Нулевой пациент", "Бывшие") иВалентин Смирнитский ("Д’Артаньян и три мушкетера", "Отцы и деды", "Адъютант Его превосходительства", "Визит к Минотавру", "Мушкетеры двадцать лет спустя"), лауреат премии "Ника" Борис Каморзин ("Долгое прощание", "Ликвидация") идругие.
Также в фильме задействованы чеченские актеры, среди которых народные артисты Чеченской Республики Сулейман Ахмадов и Хава Ахмадова, заслуженный артист РФ Хамид Азаев, Махмуд Цагаев в роли Халида и другие. Также "Абрек" станет дебютом для стендап-комика, англичанина Стива Формана. Режиссером картины выступил Иван Шурховецкий ("Легенда о Коловрате", "Янычар", "Охотники за головами"). Съемки картины проходили в Москве и Чеченской Республике. Проект создавался при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ").