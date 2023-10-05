"Это фестиваль имени Владимира Валентиновича Меньшова, который долгие годы возглавлял жюри, для нас это было очень важно, это величина кинематографии. И мы еще больше рады, что народный артист России Владимир Иванович Хотиненко дал согласие на то, чтобы возглавить жюри. Все его творчество говорит о том, что он талантлив во всем. <...> Владимир Иванович будет также президентом фестиваля", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС.