Вышел жестокий трейлер хоррора "День благодарения"

В коротком ролике показана череда убийств, которые совершает маньяк, чей образ подозрительно напоминает "Гая Фокса" из культового "V - значит вендетта".

Режиссером картины выступил Элай Рот, которого многие помнят по роли "Жида-медведя" в "Бесславных ублюдках" Квентина Тарантино .

"День Благодарения", к слову, также имеет прямое отношение к Тарантино. Картина снята по мотивам трейлера из их совместного с Робертом Родригесом проекта "Грайндхаус".