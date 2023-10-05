Вышел жестокий трейлер хоррора "День благодарения"
Кинокомпания Sony Pictures Entertainment опубликовала трейлер грядущего хоррора "День благодарения" (строго 18+ - много насилия).
В коротком ролике показана череда убийств, которые совершает маньяк, чей образ подозрительно напоминает "Гая Фокса" из культового "V - значит вендетта".
Режиссером картины выступил Элай Рот, которого многие помнят по роли "Жида-медведя" в "Бесславных ублюдках" Квентина Тарантино.
"День Благодарения", к слову, также имеет прямое отношение к Тарантино. Картина снята по мотивам трейлера из их совместного с Робертом Родригесом проекта "Грайндхаус".