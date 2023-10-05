Вышел трейлер сериала "Ловкий Плут" по мотивам "Оливера Твиста"
Сервис Hulu опубликовал трейлер сериала "Ловкий Плут". Проект заявлен как спин-офф классического романа Чарльза Диккенса "Приключения Оливера Твиста".
В центре сюжета - друг Оливера по имени Джек Докинз, который ловко проворачивает кражи и аферы в Австралии. Главную роль исполнил Томас Сэнгстер - звезда "Игры престолов" и "Хода королевы".
Кроме того, в сериале присутствует Дэвид Тьюлис (профессор Люпин из "Гарри Поттера") и Майя Митчелл, известная по картине "Жаркие летние ночи".