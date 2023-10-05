Раскрыто название следующего фильма Педро Альмодовара

Следующий фильм испанского кинорежиссера Педро Альмодовара получит название «Комната по соседству». Об этом пишет портал World of Ree l со ссылкой на источники.

Сообщается, что полнометражный фильм на английском языке начнут снимать в марте следующего года в Нью-Йорке, США. На данный момент режиссер не раскрыл детали сюжета будущей картины, однако известно, что главными персонажами будут три подруги.