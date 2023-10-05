Приквел "Безумного Макса" могут показать в Каннах
"Фуриоса" может войти в программу Каннского кинофестиваля 2024 года. Его проведение намечено на май, а 24 мая планировался старт проката ленты. Съемки картины завершились год назад - в октябре 2022 года. Приквел "Безумного Макса" расскажет историю Фуриосы и ее становления как сильной и независимой воительницы пустоши.
Как пишет портал World of Reel, в Каннах также могут показать "Мегалополис" Фрэнсиса Форда Копполы, "И" Йоргоса Лантимоса, "Путь ветра" Терренса Малика, "Семья"Майка Ли.
Главную роль в "Фуриосе" сыграла Аня Тейлор-Джой. Также в ролях Крис Хемсворт, Том Берк, Энгус Сэмпсон и другие. Автор сценария, режиссер и продюсер картины - Джордж Миллер.