Приквел "Безумного Макса" могут показать в Каннах

"Фуриоса" может войти в программу Каннского кинофестиваля 2024 года. Его проведение намечено на май, а 24 мая планировался старт проката ленты. Съемки картины завершились год назад - в октябре 2022 года. Приквел "Безумного Макса" расскажет историю Фуриосы и ее становления как сильной и независимой воительницы пустоши.