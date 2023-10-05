Шоураннер «Во все тяжкие» может снять продолжение

Недавно шоураннер культового сериала «Во все тяжкие» Винс Гиллиган дал интервью журналисту издания Variety. В ходе разговора постановщика спросили, каким он видит будущее некоторых героев после основных событий шоу.

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По его мнению, сын Уолтера Уайта может продолжить дело отца в криминальном бизнесе.

Вероятно, через 10-15 лет Уолтер-младший станет одним из криминальных авторитетов Альбукерке, преуспевающего там, где его отец потерпел неудачу. Сейчас я могу с уверенностью сказать, что не заинтересован в том, чтобы это произошло.

Гиллиган подчеркнул, что на данный момент подобные размышления остаются только теоретическими — у шоураннера пока нет истории, которую он бы хотел рассказать в формате сериала или фильма. Однако не исключает вероятность её появления через несколько лет.