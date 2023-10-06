Скотт Дерриксон надеется, что «Барби» возьмет «Оскар» за лучший фильм

Я считаю, что фильм должен победить в номинации «Лучший фильм». Его сценарий невероятно продуманный, интеллектуальный и новаторский, а актёрская игра — просто потрясающая. Также картина очень зрелищна из-за своих безумных визуальных эффектов. Это фантастический фильм.