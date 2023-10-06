Сценарий фильма «Блэйд» могут снова переписать

Многострадальный фильм «Блэйд» , похоже, вскоре снова будет переписан. По информации издания World of Reel, создатели ленты планируют в очередной раз переписать её сценарий.

«Блэйд» — фильм про охотника на вампиров Эрика Брукса, который после смерти матери от рук кровососа начинает охотиться на них. Сам Эрик наполовину вампир, поэтому имеет сверхчеловеческие способности и различные навыки. В ленте должны рассказать, как он противостоит вампирам и пытается сам не стать монстром.