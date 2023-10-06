Крис Рок и Стивен Спилберг поработают над байопиком о Мартине Лютере Кинге

По информации издания Variety, актёр и комик Крис Рок вместе с режиссёром Стивеном Спилбергом планируют поработать над лентой про Мартина Лютера Кинга — американского активиста, который выступал лидером движения за гражданские права чернокожих в США с 1954 года до своей смерти.

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Отмечается, что Рок уже на финальной стадии переговоров с Universal Pictures. Комик планирует поставить байопик, а Спилберг станет исполнительным продюсером.

Старший вице-президент Universal по развитию производства Райан Джонс будет курировать проект от имени студии. Фильм без названия будет снят компанией Amblin Partners.