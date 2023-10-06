Приквел «Безумного Макса», могут показать на кинофестивале в Каннах

Издание World of Reel сообщило, что спин-офф «Безумного Макса» под названием «Фуриоса» покажут на кинофестивале в Каннах. Мероприятие пройдёт в мае следующего года.

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Именно в Каннах состоится премьера, а в мировой прокат ленту всё ещё планируют выпустить 24 мая 2024 года.

Съёмки фильма завершились ещё в октябре прошлого года. Режиссёром картины выступил Джордж Миллер, который снял оригинальный фильм про Макса.