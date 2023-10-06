Премьеру «Догмена» в России перенесли на неопределенный срок

Фильм «Догмен» временно покинул график релизов в кинотеатрах России. Сперва картина Люка Бессона («Леон») должна была выйти в стране 28 сентября, после чего премьеру сдвинули на 26 октября. Теперь же у ленты вообще нет даты релиза в стране, сообщает прокатчик «Атмосфера кино». С чем связаны задержки, неизвестно.

© Чемпионат.com

«Догмен» рассказывает историю мужчины с парализованными ногами, который становится вожаком стаи собак. По сюжету главному герою предстоит вступить в борьбу с влиятельным наркобароном, который прибрал к рукам власть в городе.