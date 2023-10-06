По комедии «Стюарт Литтл» снимут телесериал

Стюарт Литтл по официальной информации возвращается. Sony Pictures Television – Kids займётся разработкой сериала по классическому роману Элвина Брукса Уайта, через 24 года после выхода на экраны одноимённого художественного фильма. Главные роли в этой искромётной семейной комедии исполнили Джина Дэвис, Хью Лори и Джонатан Липники , а Майкл Дж. Фокс подарил голос главной звезде – белому мышонку Стюарту Литтлу.

О новом проекте к этому дню известно не очень много. По мнению разработчиков, вряд ли, сериал будет таким же рентабельным, как предшественник, но они надеются, что юные зрители влюбятся в историю о неуловимом Стюарте. Естественно, её изложение в телеформате претерпит изменения с учётом современных тенденций.