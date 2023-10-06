На YouTube-канале Wink Russia вышел первый трейлер российской комедии про хакеров «Короче, план такой». В ролике показали главных героев и основную завязку сюжета.

Согласно синопсису, хакеры занимались кражей различных данных, пока не совершили ошибку и не попались. Теперь они знакомятся лично, и им предстоит выбор: сесть за решетку или работать в интересах страны. Ребята выбирают второе, и с этого момента их жизнь меняется.