5 лучших российских детективных телесериалов

10 октября второму по популярности телеканалу и крупнейшему производителю остросюжетных сериалов в стране исполняется 30 лет. Солидный возраст, когда ещё очень молод, но уже понимаешь толк в жизни.

© Кадр из сериала "Первый отдел"

В честь дня рождения мы вспоминаем пятерку хитовых детективных сериалов канала, покоривших поклонников этого жанра.

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«Невский»

Eva.ru

Первый сезон популярного сериала вышел на телеканале НТВ весной 2016 года и моментально стал хитом. Сейчас идут съемки уже 7-го сезона. По сюжету капитан полиции Павел Семёнов, которого играет Антон Васильев, служит в одном из спальных районов Санкт-Петербурга.

Паша привык разнимать пьяные драки и в одиночку входить в притоны наркоманов, чтобы задержать очередного преступника. Он знает, что, если будет долго думать и рассуждать, его просто убьют. Рискуя жизнью, Павел спасает дочь бизнесмена Латышева. В благодарность Латышев содействует переводу Павла на Невский проспект, в самый центр большого города, где служить престижно и выгодно. Коллеги пытаются объяснить Паше, что Невский проспект живет по своим правилам. И преступность здесь тоже живет по своим правилам. Вскоре Семёнов выходит на след таинственного киллера по кличке Архитектор, все окончательно запутывается. С этого момента его жизнь уже никогда не будет прежней.

На протяжении шести сезонов он будет продолжать охоту на загадочного убийцу. Паша будет сталкиваться с жизненными перипетиями, уходить из органов и снова возвращаться, терять друзей, успеет поработать таксистом и начальником уголовного розыска и даже окажется за решёткой. А в какой-то момент коллеги заподозрят его самого в том, что он и есть тот самый Архитектор.

«Павел Семёнов — это не герой, в классическом его понимании. В этом персонаже удалось воссоздать собирательный образ целого поколения: друзей моего детства. Я рос среди таких ребят: грубых, вспыльчивых, прямых, немногословных, но при этом честных, добрых и справедливых. Кажется, на плечи именно таких парней сваливается самая трудная работа, которую они, тем ни менее, с честью выполняют. В этом сериале раскрывается важная идея: бандиты, пистолеты, воры — не самое страшное, главные враги человека — это внутренняя неустроенность, сомнения и отсутствие любви», — делится мнением Антон Васильев.

В новом сезоне Паша Семёнов в ходе хитрой оперативной комбинации сможет наконец-то вычислить таинственного главаря банды Архитекторов. Теперь он знает этого человека в лицо, знает его имя и должность. Но что делать дальше?

Доказательствами вины киллера Семёнов не располагает. А без них убийца неподсуден, в полиции и Следственном комитете никто даже не станет слушать Семёнова, его просто поднимут на смех. Семёнов понимает, что в этой ситуации у него остается один единственный выход. При этом, если он им воспользуется, сам окажется вне закона.

«Балабол»

Eva.ru

Ещё один долгожитель телеканала — иронический детективный сериал «Балабол» и история провинциального опера Сани Балабина в исполнении Константина Юшкевича. Картина доказывает, что детектив — это не всегда серьезно, а еще и очень даже весело. В эфир вышло уже шесть сезонов, а этим летом стартовали съемки восьмого.

Друзья прозвали Саню Балабина Балаболом за умение не терять оптимизм в самых опасных ситуациях. Несмотря на то, что он работает в команде, он по-прежнему волк-одиночка. Однако иногда его представление о том, что он может справиться со всем самостоятельно, рушится, ведь в самых трудных и безвыходных ситуациях ему всегда на помощь приходят друзья — Николай Николаевич Грибанов (Вадим Андреев) и Кузнечик (Илья Шляга).

«История в нашем сериале ведётся с известной долей юмора и иронией. Местами это видно, некоторые моменты не совсем серьезные, как в сказке. Ведь мой герой такой прям супермен, ещё и остроумный. Наверно, всегда хочется видеть человека, который придёт, защитит и при этом ещё не будет грузить никого. Для многих это сериал, который можно посмотреть вечером и отдохнуть от всего», — рассказывает Константин Юшкевич.

В седьмом сезоне, премьера которого состоится уже этой осенью, в отделе Балабола появится новичок — лейтенант Чекашин (Илья Роговин). И Саня найдёт себе новый объект для шуток и подколов. Сам же окажется внутри неожиданного любовного треугольника: в город вернутся Анжелика (Виктория Маслова) и Марьям (Юлия Такшина), а вместе с ними и новые приключения. Также в опасности окажется семья Сани, и просто так он это не оставит. Балабин выйдет на след опасной банды, перевозящей бриллианты за рубеж.

«Лихач»

Eva.ru

Приключенческий детектив «Лихач» с Никитой Панфиловым в главной роли, как и его персонаж Сергей Сотников на мотоцикле, резво ворвался в сердца зрителей НТВ. Главный герой справедлив и уверен в себе. А ещё он любит быструю и экстремальную езду, именно поэтому получил прозвище Лихач. Он с легкостью распутывает дела в курортном Сочи, и за годы службы сумел установить контроль над преступностью. Он давно бы мог стать начальником полиции, но работа в кабинете — не для него.

В городе происходит много преступлений: это и убийства, и грабежи, и разбойные нападения, но Сочи может спать спокойно — никто не уйдёт от ответственности, Лихач им не позволит. Кстати, у Сотникова есть реальный прототип, который в 90-х работал в милиции Сочи. Он бил рекорды по раскрываемости преступлений и поражал нестандартными методами работы, а ещё любил экстремальную езду, признавая только спортивные автомобили и мотоциклы.

«Сотников не похож ни на одного героя, которых мне приходилось играть. Он — волк-одиночка, человек, плывущий не по течению, а против, он действует против правил. Но его главное отличие в том, что он гоняет по городу не на машине, как обычно бывает, а на мотоцикле. На съёмках я ездил сам, но несмотря на то, что в одном проекте езде на мотоцикле меня учил призер «Дакара», сцены со сложными трюками, разворотами и дрифтами мне так и не доверили. Я, конечно, хотел попробовать выполнить что-то сам, но это довольно сложно и опасно, поэтому такие трюки выполняли профессиональные каскадёры», — рассказал Никита Панфилов.

Совсем скоро в эфир выйдет уже третий сезон сериала. Сотников, наконец, займет должность начальника уголовного розыска города Сочи, но всё равно в тайне будет мечтать о свободе, а еще о собственной мотошколе. А пока продолжит расследовать различные преступления, происходящие в курортном городе. Однако главной его целью станет раскрытие криминальной тайны, связанной с неуловимым маньяком и серийным убийцей, жертвами которого становятся молодые сочинские девушки.

«Тверская»

Eva.ru

Первый сезон детективной драмы вышел в эфир осенью прошлого года. В центре сюжета — майор МВД Иван Соболев, который ведет двойную жизнь и находится по обе стороны закона. Главные роли в картине исполнили Иван Колесников, Лукерья Ильяшенко и Виталий Кищенко.

По сюжету Соболев приезжает в Москву и сразу оказывается под подозрением в убийстве: его будущие коллеги еще не знают, что он — их новый шеф, а именно — начальник УГРО отделения «Тверская». До переезда в столицу он воевал начальником СОБР в горячих точках, но получил ранение, несовместимое с дальнейшей службой в отряде. Ему предложили хорошую должность дома, в Сибири, но Соболев, имея скрытые мотивы, попросился в Москву.

Появление Соболева на «Тверской» нарушает привычную жизнь сотрудников. Он с первых минут вызывает неприятие подчинённых: они любят Бондарева (Александр Красовский), которому как раз и пророчили место начальника УГРО. Бондарев хоть и не очень умный и удачливый, зато прямой, смелый и честный опер. А начальник полиции Зацепин (Игорь Филиппов) вообще подозревает, что Соболев хочет подсидеть и его самого. Одним словом, отношения у Соболева и с отделом, и с начальством, и с блестящим адвокатом Луизой (Лукерья Ильяшенко) не складываются. С одной стороны, он нормальный мужик, профессионал, наивный провинциал и бессистемный эрудит, любимец женщин, обладатель уникального нюха и метода сыскаря, может заметить непонятную для других деталь и с помощью неё раскрыть дело любой сложности. Но с другой — «работает» на бизнесмена Неретина (Виталий Кищенко) и в свободное от полицейской работы время сам совершает противоправные действия.

Этим летом начались съемки продолжения картины — «Тверская. Любой ценой». Соболеву предстоит выяснить, кто покушался на него и Луизу, а также объединиться со своим заклятым врагом — убийцей его родителей.

«Первый отдел»

Eva.ru

Многосерийный детектив основан на реальных событиях и повествует о повседневной жизни сотрудников Следственного комитета Российской Федерации. Главные роли в картине исполнили Иван Колесников, Сергей Жарков, Илья Шакунов и Елена Вожакина.

Любопытно, что и дела, которые расследуют главные герои, основаны на реальных уголовных делах. В центре истории — следователь Первого отдела по особо важным делам Следственного комитета Санкт-Петербурга Юрий Брагин (Иван Колесников) и его друг — опер угрозыска Михаил Шибанов (Сергей Жарков).

Сериал рассказывает о тех, кто находится на передовой борьбы с преступностью. Будни следователей — это расследование запутанных и зачастую жестоких преступлений, когда нет ни единой зацепки, поиск единственной верной версии и установление имени преступника. От их профессионализма, дедукции и умения детально разбираться в обстоятельствах преступления зависят судьбы людей — как тех, кто пострадал, так и тех, кто попал в поле зрения правоохранительных органов.

На первый взгляд их работа может показаться скучной и неинтересной. Но это не так. Сериал «Первый отдел» — это отражение обратного, своеобразная попытка показать зрителям, что на самом деле скрывается за сухими строчками новостных лент, когда официальные представители СК рапортуют о раскрытии того или иного преступления. Сейчас в эфире НТВ идет третий сезон сериала.