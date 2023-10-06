Во втором сезоне сериала «Локи» нашли намек на появление Тора

6 октября состоялась премьера первого эпизода второго сезона сериала «Локи». Зрители сообщили, что в конце серии есть сцена после титров, намекающая на появление в шоу Тора.

Далее будут спойлеры к сериалу.

В сцене героиня Сильвия проходит через Timedoor («Дверь через времена») и оказывается в Брокстоне, штат Оклахома — именно в этом месте Тор построил Новый Асгард в комиксах. Ранее президент Marvel Studios Кевин Файги заявил, что одним из приоритетов сюжетной линии Локи является его воссоединение с братом.

К своим ролям в шоу вернулись Том Хиддлстон, Оуэн Уилсон, София Ди Мартино и Джонатан Мэйджорс. Новым лицом для сериала стал актёр Ке Хюи Куан.