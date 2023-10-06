Крис Рок снимет байопик о Мартине Лютере Кинге

Студия Universal Pictures приобрела права на экранизацию опубликованной в этом году биографии Мартина Лютера Кинга-младшего. Книга Джонатана Эйга King: A Life получила сразу после выхода высокие оценки критиков. Сейчас ведутся финальные переговоры с Крисом Роком о назначении его на место режиссера фильма. Исполнительным продюсером выступит Стивен Спилберг, сообщает Deadline.

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Книга King: A Life стала бестселлером в США и была номинирована на Национальную книжную премию. Это наиболее полная биография Кинга, в которой использовались ранее неизвестные факты, в том числе недавно рассекреченные документы ФБР.

Несколько удивительным выглядит тот факт, что режиссером был выбран именно Крис Рок, у которого за плечами крайне небольшое число режиссерских работ - и все комедийные: "Глава государства", "Все ненавидят Криса", "Кажется, я люблю свою жену", "Пятерка лидеров". Впрочем, участие в проекте Стивена Спилберга уравновешивает несоответствие и дает надежду на успешный итог этой задумки.