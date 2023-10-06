Третий сезон сериала «Викинги: Вальхалла» станет финальным

Недавно шоураннер сериала «Викинги: Вальхалла» Джеб Стюарт дал интервью журналистам издания IGN. В ходе разговора Стюарт заявил, что третий сезон сериала станет заключительным.

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Помимо этого, IGN поделилась первыми кадрами финального сезона шоу. На них можно увидеть Джорджа Маниакеса, генерала Византийской империи, Эрика Рыжего, Фрёйдис Эриксдоттир и других персонажей.

«Викинги: Вальхалла» — спин-офф популярного сериала «Викинги», главную роль в котором исполнили Трэвис Фиммел, Густаф Скарсгард и Александр Людвиг. События «Вальхаллы» происходят через 100 лет после основного шоу.

Ожидается, что выход заключительного сезона «Викингов: Вальхалла» состоится в 2024 году. В третий сезон войдут 24 эпизода.

Первые кадры

Чемпионат.com

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