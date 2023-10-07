Звезды пришли на премьере комедийного сериала «Не дождетесь»

В Москве состоялись мероприятия, приуроченные к премьере комедийного сериала «Не дождетесь» о нестареющем жизнелюбии и взаимоотношениях поколений. В съемках приняли участие Светлана Немоляева, Эммануил Виторган, Наталья Варлей, Галина Стаханова и другие.

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Все шесть серий сериала, созданного при поддержке АНО «ИРИ», доступны для просмотра в онлайн-кинотеатре PREMIER. После релиза проекта в онлайн-кинотеатре контент также станет доступен в социальных медиа. Первые серии и эксклюзивные материалы выйдут в «Одноклассниках».

Премьера сериала прошла с аншлагом, а среди гостей вечера — вся съемочная группа, авторы и создатели проекта.

Светлана Немоляева, Народная артистка РСФСР:

«Я благодарю зрителей, которых интересует наше кино, — это большое счастье. У меня небольшая работа – я сыграла роль трогательной женщины, человека, оставшегося в одиночестве и корящего себя за то, что так сложилась ее судьба. Когда-то в молодости она предала свою первую любовь и прожила всю жизнь с другим человеком. И этот сюжет — один из многих, которые есть в сериале. В нём масса судеб, страданий, радостей и переживаний. Это — работа о нашей жизни, о том, как мы ее заканчиваем. Важный сериал, он о жизненной ситуации, рассказ о которой необходим всем».

Эммануил Виторган, Народный артист Российской Федерации:

«Было согласие. Присутствовало молодое поколение, у которого мне еще можно чему-то поучиться, были и замечательные артисты, коллеги, с которыми мне уже доводилось работать. Я получил большое удовольствие. Не ожидал, что в молодой режиссуре могут так относиться к артистам, к их времени. Они предоставляли нам возможность отдохнуть, никогда ни на чем не настаивали агрессивно. Не дождетесь ничего плохого, все хорошо».

Актриса театра и кино Галина Стаханова:

«Вы знаете, мы горой встали за нашего главного героя, нашего мальчика — это был крик души, он стал для нас родным. Да, юмор есть в сериале. Но есть и боль, страдания… Очень много трогательных, тяжелых и знакомых для пожилых людей моментов. Они рвутся, стремятся к родному дому, чтобы услышать голос родного человека. В определенном смысле его они и видят в этом юноше. Мне было приятно работать».

«Не дождетесь» — комедийный проект, затрагивающий важнейшие социальные проблемы, связанные с пожилыми людьми. В центре сюжета — молодой мошенник Виталик, попадающий на работу в дом престарелых, чтобы спрятаться от преследователей, которым он задолжал деньги.

К новому занятию Виталик относится несерьезно — для него это способ переждать бурю и подзаработать на «подопечных». Но вскоре герой понимает, что постояльцы дома престарелых — настоящие старики-разбойники с невероятными судьбами, а их душевной молодости можно только позавидовать. Под влиянием неожиданных знакомств Виталик решается изменить свою жизнь, не подозревая, чего ему это может стоить.

Сериал объединил на экране таких именитых артистов советской эпохи, как Светлана Немоляева, Наталья Варлей, Эммануил Виторган, Светлана Тома, Галина Стаханова, Марина Шиманская, Евдокия Германова, Юрий Нифонтов, Тамара Семина. Рядом с мэтрами в кадре окажутся и новые лица, среди которых Владислав Кунеевский, Анна Рау и Фаина Михайлова, написавшая песню «Не дождетесь» специально для проекта. В эпизодах сыграли подопечные фонда «Артист», который поддерживает пожилых людей, посвятивших свою жизнь работе в сфере культуры.