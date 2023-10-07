Певица Полина Гагарина выгнала Акмаля с "Голоса" после критики своих навыков
Певица Полина Гагарина выгнала Акмаля с шоу "Голос.Уже не дети", отдав предпочтение юной артистке Екатерине Качурак.
"Я отдаю тебя твоим поклонницам", - сказала Гагарина.
Акмаль выступал с песней Алексея Романофф "Раневская", а на популярность юного певца указали все члены жюри, но Гагарина сделала свой выбор в пользу девушки. Незадолго до этого Акмаль рассказал, что ему не нравится в работе с Полиной Гагариной.
Он уточнил, что при работе над вторым своим выступлением в рамках конкурса просил Гагарину учесть его пожелания. 19-летний певец подчеркнул, что имеет некоторый опыт на сцене, поэтому ему важно, чтобы наставница учитывала его вкус и мнение.
"Мне важно чувствовать себя уверенно. Словом, делаю так, как считаю нужным. А это не очень нравится Полине и ее команде. Было бы здорово, если бы наставники относились к проекту не как к чему-то принудительному", - жаловался артист.