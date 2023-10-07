Фильм «Рыжий»: проза жизни девяностых, пронизанная уральской поэзией

Вы наверняка помните Семена Серзина по ролям в «Гоголь-центре», по его работе в петербургском «Невидимом театре» и по снятому им фильму «Человек из Подольска». Его новое кино — о Борисе Рыжем, во многом недооцененном поэте 90-х, который покончил с собой в 26 лет. Лично режиссер представить картину не смог — снимается в Аргентине. Отправил видеообращение — частично в поэтической форме. Стихи буквально пронизывают это кино — щемящее, нежное, исполненное чувства жизненной неустроенности и тоски, но одновременно очень светлое. Стихи читают сам Рыжий, его маленький сын, его жена, которая одновременно жалуется, что на ужин нет ничего, кроме картошки. И пока они читают на кухне, катятся со снежной горки и несутся куда глаза глядят в екатеринбургских трамваях, страна переживает эпоху жуткой турбулентности. Почему показалось важным рассказать именно о Рыжем и насколько это дорогой фильм? Отвечает продюсер картины Павел Буря:

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Павел Буря продюсер картины «Имя Борис Рыжий, как ни странно, может быть, его не так знают. Есть люди, которым я рассказывал об этом фильме, — они не читали его стихов. Но в любом случае это имя имело какую-то силу, которая, скажем так, решала все проблемы до их появления. Наверное, это точно не дорогое кино, то есть дешевле, чем другие байопики. В кино все постоянно меняется, и те цифры, которые были два года назад, когда мы его снимали, сегодня точно уже неуместны. Мы как компания этим занимались, скажем так, ради этой истории. Было как бы непросто, было экономно, но все до последнего рубля было потрачено на экран».

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Сюжет пересказывать сложно, да и надо ли? Как и описывать каждого героя и играющего его актера. В главной роли — музыкант и писатель Евгений Алехин. А в целом кино «густонаселенное»: тут и многочисленные друзья Рыжего, и его случайные знакомые по пути в Москву за премией «Антибукер», и Евгений Евтушенко в исполнении Олега Гаркуши, и отец Рыжего — геофизик, директор института, в котором был трудоустроен поэт. В одной из ключевых ролей — младший брат Семена Серзина, актер Евгений Серзин. Вот что он говорит о своем герое:

— У него есть реальный прототип — это Олег Дозморов, друг Бориса Рыжего. Они вместе попивали шампанское и называли друг друга поручиками. Но мне кажется, что это человек, который абсолютно любил Бориса, любил его талант, при этом не завидовал ему, а имел такую способность радоваться за него. Мы общались со сценаристом Саввой, и он рассказывал, что у него было долгое общение с Олегом, и он удивился именно этой способности, что он до сих пор живет как будто Рыжим, очень много про него рассказывает. Возможно, благодаря нему тоже мы читаем какие-то стихи.

— В фильме звучит такой довольно-таки обширный пассаж по поводу трагедии поэта, на ваш взгляд, в чем она заключалась?

— В целом мне кажется, что сложность существования людей, которые тонко чувствуют реальность, именно в несоответствии окружающего мира и их представлений о прекрасном. Наверное, это самое тяжелое, когда ты понимаешь, что все должно быть иначе, а мир такой, какой он есть. И ты не можешь принять этот мир, а мир не может принять тебя.