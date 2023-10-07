Три неглупые комедии, которые можно посмотреть с детьми
Что может быть лучше просмотра фильма всей семьей? Тихие вечера, теплая атмосфера, ощущение того, что вы снова окунулись в детство.
Зачастую семейные фильмы смотреть скучно из-за простого сюжета, поэтому удовольствие от этого процесса получают только дети. "Рамблер" собрал подборку из фильмов, которые скрасят ваш семейный вечер и точно понравятся всем.
Джуманджи
Среди всех доступных нам сегодня настолок ни одна не сравнится с "Джуманджи"! Кому из нас не захочется из квартиры перенестись в джунгли? Старинная игра через играющих открывает портал в джунгли и заселяет мир животными из игры со всеми вытекающими последствиями. Фильм держит в напряжении, в нем напрочь отсутствуют банальные и пафосные диалоги, приоритет отдается увлекательному действию, хорошим, но в меру введенным шуткам и сюжетной линии.
Стюарт Литтл
Очаровательная экранизация книги американского писателя Элвина Брукса Уайта. Джордж попросил родителей усыновить брата, родители восприняли его просьбу буквально. Поэтому в их доме появился мышонок Стюарт, который умеет разговаривать. С этого момента начинаются непредсказуемые и опасные приключения Стюарта Литтла. За мышонком охотятся коты, его похищают мошенники, и чтобы вернуться домой, новому члену семьи придется пройти множество испытаний.
Ночь в музее
Если кому-то из ваших детей не нравится история, то этот фильм точно для вас. Посмотрите "Ночь в музее", а потом доставайте учебник и читайте о Древнем Риме, мумиях из Египта, американских президентах и первой женщине-пилоте. Тем более что в фильме они все предстают не скучными фигурами, а живыми людьми со своими идеями, чувствами и переживаниями. К сожалению, все эти действия создают множество проблем охраннику музея, которому приходится со всем этим разбираться.