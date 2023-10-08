Гагарина выгнала певца Акмаля с шоу "Голос. Уже не дети" после жесткой критики

Шоу "Голос. Уже не дети" покинул 19-летний певец Акмаль Ходжаниязов. Артист не сработался с Полиной Гагариной, жестко раскритиковал ее, а на этапе поединка наставница указала молодому, но уже довольно популярному певцу на дверь.

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Ходжаниязов, как и другие участники проекта, ранее выступал в шоу "Голос. Дети". В пятом сезоне Акмаль ярко заявил о себе, хотя не стал победителем, но его карьера с тех пор пошла вверх. Сейчас юноше 19 лет, он выступает под псевдонимом Akmal и довольно успешно.

На проекте "Голос. Уже не дети" певец попал в команду к Полине Гагариной, а несколько дней назад раскритиковал свою наставницу за подбор образа и репертуара. Также он заявил, что помощь, которую наставница оказывала ему на проекте, выглядела "показушно".

К слову, на своем последнем выступлении на шоу он исполнил песню из репертуара Лолиты Милявской "Раневская".

В итоге Гагарина песню не оценила и оставила на проекте соперницу Акмаля Екатерину Качурак.