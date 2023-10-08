Бюджет фильма "Самая большая луна" составил более 350 млн рублей

Бюджет фильма "Самая большая луна" Алексея Попогребского о сверхлюдях, которые умеют управлять человеческими эмоциями, составляет более 350 млн рублей. Картина выйдет не только в кинотеатрах, но и на онлайн-площадках, рассказал ТАСС продюсер фильма Роман Борисевич .

"Картина еще не завершена, но текущие расходы у нас превышают 350 миллионов, Естественно после проката будет премьера на платформах, но у нас пока нет четкой договоренности с ними", - сказал Борисевич.

"Это как гадание на кофейной гуще и дело неблагодарное. Кино - это рулетка. Но мы верим в картину, прокатчик верит. Я могу сказать одно - бюджет по сборам мы точно превзойдем", - сказал он.

Режиссер картины Попогребский назвал этот фильм "проектом своей мечты". Фильм расскажет об эмерах - сверхлюдях, способных управлять человеческими эмоциями. Они не чувствуют боли и не способны любить по-настоящему. Однажды их мир оказывается под угрозой, и главный герой отправляется на поиски избранной, которая может всех спасти. Это четвертая совместная работа Попогребского с продюсером Романом Борисевичем. Роли в картине исполнят Симона Куст, Иван Ивашов, Аристарх Венес, Таша Цветкова и другие артисты.