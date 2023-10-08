Почему фильм "Чума" - работа международного уровня

Новый фильм "Чума" режиссера Дмитрия Давыдова - одного из основоположников и лидеров современной волны якутского кинематографа - перед просмотром на кинофестивале "Маяк" вызывал опасения. Слишком много Дмитрий Давыдов в последние годы работает - и как режиссер, и как продюсер.

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Произошло распыление - не все последние работы Давыдова равномерны. Однако после премьеры все сомнения отпали сами собой. Недоумение было лишь одно - картина получилась достойной ведущих мировых кинофестивалей. Отчего вначале не показали там? Впрочем, выход "Чумы" в прокат намечен на 2024 год, и время для ее продвижения в мире - есть.

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Снят фильм, как обычно в "феноменальном якутском кино", недорого - буквально несколько локаций. Еще и черно-белый, что оправдано. В двух небогатых якутских домах разыгрываются шекспировские страсти, а если находить примеры в ближайшем времени, как не вспомнить фильм "Банши Инишерина" Мартина Макдоны, в девяти номинациях номинированного на "Оскар" иполучившего три "Золотых глобуса". Как Макдона создавал, буквально лепил мощнейшие характеры в своем фильме, словно скульптор, работающий с монументальными природными материалами, так и Давыдов. В обоих фильмах - библейский фундамент и притчеобразность. И там, и там - на примере двух мужчин. В случае с "Чумой" - и их сыновей. И там, и там - не просто диалог с происходящим за окном, но и объяснение, и предупреждение.

В фильме "Чума" герои - два соседа. Один - лодочник (отсюда начинаются аналогии с Библией), плотник, рукастый работяга, который не в состоянии за себя постоять. Он не станет оспаривать, когда его обманут, не заплатив в должной мере за работу. Он не ответит своему соседу, а на вопрос сына-подростка, почему так, скажет философски, мол, тот же - дурак, а с дураками лучше не связываться. Плотника зовут Иван, а сына - не отца - Тарас, словно Гоголь сверху заглянул в сердце якутского кино.

В душе сына растет протест против отца. Мать в семье умерла, и в сердцах Тарас скажет родителю: "Лучше бы ты умер, а не мама". Отец выглядит рохлей и слабаком, в то время, как сосед - тот, на чьей стороне сила. И Тарас бежит к соседу. У того есть свой сын. Но в другой семье - слабак именно он, ровесник Тараса. Они также живут вдвоем - в фильме Давыдова нет ни одной женщины. Но "сильный отец" отобрал сына у матери, и ему внушает, что мать - человек нехороший, видеться с ней не дает, не идя навстречу даже родственникам своей бывшей. Те просят отпустить сына повидаться с мамой.

В душе у обоих подростков неспокойно, зреет бунт. Против отцов, против мира. Два эпизода - один кидает изо всех сил камни в воду, другой - деревянные палки в лесу. Сын-перебежчик - как волчонок, во всем сходится с "сильным отцом". Становится любимчиком, давит в себе жалость, издевается над тем, что было ранее родным. Второй парень во всем ему проигрывает и в жизни то и дело тормозит, зависает. Наглый отец формулирует так: "Снова ждешь северное сияние?".

Пока в соседнем доме кипит жизнь и идет стройка, Иван потихоньку раскачивается. Он уже раньше позволял себе дать ответ - когда сожгли его новую лодку, но бунт был прекращен в зародыше - его избили. Сын оставляет Ивана как раз в тот момент, когда тот "пошатнулся", заболел, и ему нужны силы, чтобы окрепнуть и вернуть самое дорогое, что у него есть. Он просит по-доброму, умоляет своего сына вернуться. Но жалость - чувство непонятное и самому Тарасу, и его новому наставнику.

...В якутских фильмах часто в ход идет ружье. Совсем не по-чеховски, но как символ оружия самой большой силы - что еще есть в деревнях? Появляется оно и тут. Когда Иван наконец-то способен дать ответ и приходит за своей кровиночкой, накал зрительской души достигает температуры, сравнимой с той, что бывает при просмотре картины Рембрандта, нарисованной по новозаветной притче о блудном сыне. И случается страшное, но весьма ожидаемое. Суть умещается в пословицу о том, что свято место пусто не бывает. И в тот момент, когда в картине "Чума" появится северное сияние, не ждите, что оно будет цветным.