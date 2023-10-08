«Континенталь»: первый промах во вселенной «Джона Уика»

На сервисе Peacock завершился мини-сериал «Континенталь», действие которого разворачивается во вселенной боевиков про Джона Уика. В спин-оффе главным героем стал молодой Уинстон — будущий менеджер «Континенталя», премиального отеля для киллеров. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков посмотрел шоу целиком — и рассказывает, почему у авторов франшизы не заладилось с гостиничным бизнесом.

© Peacock

Джон Уик мертв (что при необходимости поправимо), но дело его, в смысле "Джон Уик", живет. Пока режиссер Чад Стахелски выписывает в особую книжечку (почему-то представляется именно особая книжечка) идеи для пятой, шестой, седьмой, восьмой и девятой частей основной серии, франшиза обрастает дополнениями и ответвлениями. Первое из них — мини-сериал "Континенталь", посвященный приключениям молодого Уинстона Скотта (Колин Вуделл из "Судной ночи" — другого сериала по популярной кинофраншизе), в результате которых он становится менеджером нью-йоркского отеля для наемных убийц "Континенталь". Пока же им заправляет эксцентричный садист-токсикоман Кормак О'Коннор (потешный Мел Гибсон зачем-то протащил себя в самое начало титров, хотя это явно тот случай, когда в конце и "при участии"), имеющий зуб на брата Уинстона — Фрэнки (Бен Робсон из "Викингов").

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Суммарный хронометраж шоу околачивается где-то в области четырех часов, что примерно на час дольше последнего фильма, при этом происходит тут в сущности все то же самое (месть: за себя и за Сашку). В результате "Континенталь" так и ощущается: как "Джон Уик", разведенный в воде. С австралийскими русалками такое, может, и работает, а вот с киллерами, будто бы сошедшими со страниц комиксов и манги, едва ли.

Разбавленность эта касается почти всех ключевых аспектов "Континенталя". Он красив, высокий визуальный уровень картин о Джоне Уике тут формально выдержан, но сериалу недостает дизайнерской изобретательности и изощренности, благодаря которой многие кадры из старших братьев по франшизе (старшие братья здесь, кстати, центральная тема) вгрызались в мозг. "Я против плохого стиля, я денди, мама", — наставляла нас группа "Кровосток", но авторы "Континенталя" группу "Кровосток" не слушают. Зато слушают Pink Floyd, Black Sabbath, ZZ Top, Yes, The Stooges, Wire, Донну Саммер, Тома Уэйтса, Джеймса Брауна, Boney M., Baccara и кого только не, да боже, тут даже "Popcorn" в последней серии играет, так что простим.

"Континенталь" разочаровывающе сбивчив в своем темпе. В отличие от фильмов, которые едва позволяли глотнуть воздуха между обстоятельными экшен-сценами, тут с ними жадничают — в первом эпизоде их вообще две штуки на все 86 минут. В третьей серии шоу, наконец, расправляет кровавые крылья, однако предшествующую — раздражающе медленную — поездку на лифте, где все тянет нервно потыкать в кнопку последнего этажа, тем самым не искупает. В этом смысле сериал "Банды Лондона", снятый режиссером "Рейдов" (других важных боевиков 2010-х) Гаретом Эвансом, выглядит намного убедительней.

Невнятное трио авторов, состоящее из Грега Кулиджа, Шона Симмонса (до этого они занимались сериалом "Уэйн") и Кирка Уорда (сценарист не случившегося, по счастью, телевизионного спин-оффа "Неудержимых"), заполняет образующиеся пустоты такой неочевидной для мира "Джона Уика" вещью, как персонажи с бэкграундом. "Континенталь" получается перенаселен героями, наблюдать за которыми нет никакого интереса. По-настоящему занятной из числа побочных выглядит разве что история юного консьержа Харона (достойное выступление дебютанта Айомида Адегана), которой добавляет сентиментальности смерть актера Лэнса Риддика, изображавшего его в полных метрах.

В остальном же все преимущественно держится на выдающейся игре Вуделла, который вполне гениально снял интонации и манеры, заданные в полных метрах Иэном Макшейном, а еще безотказном саундтреке, редком экшене (когда он есть, то хорош) и мыслях о Римской империи (Правление кланов, противостоявшее Уику, оказывается, даже старше ее).

Вероятно, "Джону Уику" противопоказаны длинные дистанции — в том числе сравнительно небольшие, мини-сериальные. Тамошний причудливый мир, спрятанный внутри нашего, был ужасно привлекателен именно в скромных дозах, он работал, когда нам скармливали его по чайной ложке. Сейчас же его развели в воде и разлили по трем стаканам, распределенным между концом сентября и началом октября таким образом, чтобы у людей дважды списались деньги за подписку на стриминг Peacock (с этими мерзавцами золотыми монетами не рассчитаешься).