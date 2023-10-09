Лучшие турецкие сериалы, которые можно посмотреть на русском языке

Турецкие сериалы стали популярны во всем мире, и Россия — не исключение. Особенным спросом пользуются «Великолепный век», «Постучись в мою дверь» и «Дочь посла», однако это далеко не все турецкие телешоу, которые заслуживают внимания. «Лента.ру» собрала подборку лучших турецких сериалов, которые можно посмотреть на русском языке, — без спойлеров.

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Почему турецкие сериалы так популярны?

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За последние несколько лет турецкие сериалы про любовь стали популярны во всем мире. Их Турции, дизи) тем, что они качественно сняты, у них довольно большие бюджеты, в них красивые герои и костюмы, запутанные сюжеты с сочетанием европейской и традиционной турецкой культуры. Кроме того, некоторые сериалы основаны на реальных событиях.

По мнению режиссера-документалиста Артура Ходырева, россиянам турецкие сериалы нравятся по нескольким причинам:

Они дают возможность познакомиться с культурой другой страны.

Многим нравится образ главного героя: красивого и состоятельного мужчины, который влюбляется в героиню (обычно девушку из небогатой семьи) и готов ради нее на все.

Взрослые персонажи наивны и ведут себя, как совсем юные: это дает зрителю возможность вновь испытать подростковые переживания, первую любовь.

Добрый настрой: в турецких сериалах про любовь нет жестоких сцен.

Герои верят в судьбу, приметы, они суеверны — это близко многим зрителям, особенно старшего возраста.

В свою очередь, кинокритик Роман Григорьев в беседе с «Лентой.ру» отмечает, что зрителей привлекают страсти, колорит и эмоциональные сюжеты: женщина может резать салат и наблюдать на экране, как кто-то проживает насыщенную жизнь.

В свое время такой же популярностью пользовались мексиканские сериалы с «плакатными» героями, которые ярко заявляли о своих чувствах. Но в случае с турецкими еще играет роль тот факт, что многие россияне были в Турции, у нас это популярная страна. И чувство сопричастности локации тоже имеет значение.

Персонажи турецких сериалов обычно похожи друг на друга: они бедно живут, много страдают, им часто не везет — но, несмотря на это, они борются за свою любовь и счастье. Сами герои обычно живые, эмоциональные — даже мужчины. Потому зрители наблюдают за ними с сопереживанием и радуются их успехам, как своим.

«Лента.ру» собрала подборку лучших турецких сериалов, которые наверняка понравятся российскому зрителю. Для удобства дизи рассортированы по жанрам.

Романтические комедии

Романтические комедии (ромкомы) — пожалуй, самый популярный жанр сериалов, снятых в Турции. Их серии наполнены и добрым юмором, и драматическими событиями, а концовка может быть непредсказуемой.

«Постучись в мою дверь» (Sen Çal Kapımı)

Год выхода: 2020-2021

Продолжительность: 2 сезона, 161 эпизод

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.1 / 7.3

Где посмотреть: Okko, Premier, ivi, «Кинопоиск»

Пожалуй, самый популярный турецкий сериал про любовь — в 2022 году он вошел в топ-10 у россиян и Италию и построить карьеру ландшафтного дизайнера. Но в архитектурном бюро ее лишают стипендии.

Эда хочет отомстить его владельцу, молодому архитектору Серкану Болату (Керем Бюрсин). Однако во время знакомства Серкан предлагает ей неожиданный договор: он оплатит итальянскую стажировку, если девушка согласится два месяца притворяться его невестой. Болат уверен, что таким образом сможет вернуть свою бывшую подругу — однако на деле так начнется новая история любви.

«Запах клубники» (Çilek Kokusu)

Год выхода: 2015

Продолжительность: 1 сезон, 24 эпизода

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.1 / 5.9

Где посмотреть: ivi, «Кинопоиск»

Красивая история любви девушки, которая мечтает стать известным кондитером. Главную героиню Аслы (Демет Оздемир) ждет судьбоносная встреча с бизнесменом по имени Бурак (Юсуф Чим), который считается едва ли не самым завидным женихом страны. При первом знакомстве они не понравятся друг другу, но затем встретятся снова, случайно сев на соседние кресла в самолете. Бурак влюбляется в героиню, но его родственники не одобряют выбор.

«Любовь не понимает слов» (Ask Laftan Anlamaz)

Год выхода: 2016

Продолжительность: 1 сезон, 31 эпизод

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.6 / 7.4

Где посмотреть: ivi, «Кинопоиск»

Турецкий ромком с незамысловатым сюжетом. Красавица Хаят (Ханде Эрчел) переезжает с подругами в Стамбул и устраивается на работу в текстильную компанию. Там она становится личным помощником Мурата (Бурак Дениз) — наследника богатых родителей. Сначала между ними будет много конфликтов — во многом потому, что Хаят не нравится бывшей девушке Мурата, которая пытается вернуть отношения и плетет интриги. Но затем герои по-настоящему влюбятся друг в друга.

«Ранняя пташка» (Erkenci Kus)

Год выхода: 2018-2019

Продолжительность: 1 сезон, 51 эпизод

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.9 / 7.4

Где посмотреть: ivi, «Кинопоиск»

«Ранняя пташка» Санем (Демет Оздемир) — жизнерадостная девушка, которая мечтает стать писательницей и издать книгу. Каждое утро Санем встает на рассвете, чтобы открыть продуктовый магазин своего больного отца.

Однажды по наставлению семьи Санем устраивается на работу в престижное рекламное агентство, где у нее случится роман с начальником. Спойлерить не будем: этот сериал понравится тем, кто любит несложные сюжеты, красивую картинку и романтичную, красочную атмосферу.

«Любовь напрокат» (Kiralık Aşk)

Год выхода: 2015-2017

Продолжительность: 2 сезона, 69 эпизодов

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.4 / 7.3

Где посмотреть: ivi

Девушка по имени Дефне (Эльчин Сангу) из небогатой семьи соглашается стать фиктивной невестой богатого человека Омера (Барыш Ардуч), чтобы погасить долги своего брата. Она должна разбить Омеру сердце и получить за это хорошее вознаграждение. Но в итоге между героями возникают настоящие чувства, и Дефне по-настоящему захочет стать его женой.

«Красивее, чем ты» (Senden Daha Güzel)

Год выхода: 2022

Продолжительность: 1 сезон, 14 эпизодов

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.6 / 6.7

Где посмотреть: ivi, «Старт»

Интересный турецкий сериал о любви двух пластических хирургов. Эмир (Бурак Челик), заработавший репутацию элитного хирурга (а заодно и ловеласа), вынужден работать в одной клинике с девушкой по имени Эфсун (Джемре Байсел). Ей 25 лет, она недавно переехала в Стамбул из деревни и устраивается на работу, чтобы временно заменить мать. Сначала между героями возникают постоянные конфликты, а затем — горячий служебный роман.

Криминальные сериалы

Впрочем, не все турецкие сериалы рассказывают только про любовь. Криминальные ленты в этой стране не менее популярны, чем ромкомы. Они полны драмы, в них много боевых сцен и сцен погони, которые держат зрителя в напряжении. В Турции как придумывают собственные сюжеты, так и создают ремейки популярных западных сериалов и кино.

«Безмолвие» (Suskunlar)

Год выхода: 2012

Продолжительность: 2 сезона, 28 эпизодов

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.1 / 8.3

Где посмотреть: «Кинопоиск»

Сериал «Безмолвие» рассказывает историю четырех друзей из Стамбула, которые когда-то попали в тюрьму для подростков из-за смертельного ДТП. Там над ребятами издевались и всячески унижали их. Выйдя на свободу, приятели стали жить каждый своей жизнью, но убийство одного из друзей снова свело их вместе. Сериал основан на реальных событиях.

«Ворон» (Kuzgun)

Год выхода: 2019

Продолжительность: 1 сезон, 16 эпизодов

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.3 / 7.9

Где посмотреть: ivi, «Кинопоиск»

Полицейский по имени Кузгун (Барыш Ардуч) приезжает в свой родной город Стамбул, чтобы отомстить за убийство отца. Он тоже был полицейским и погиб из-за предательства друга, в свое время связавшегося с мафией. Однако в Стамбуле Кузгун сближается со своей подругой детства, которая оказывается дочерью предателя. Что же выберет полицейский: свою любовь или месть?

«Внутри» (Içerde)

Год выхода: 2016-2017

Продолжительность: 1 сезон, 39 эпизодов

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.3 / 8.1

Где посмотреть: «Кинопоиск»

Один из турецких сериалов, который будет по-настоящему интересно смотреть мужчинам. «Внутри» — вольная интерпретация знаменитого триллера «Отступники» Мартина Скорсезе.

Главные герои — Сарп (Чагатай Улусой) и Мерт (Арас Булут Ийнемли) — лучшие выпускники полицейской академии, которые ненавидят друг друга и работают под прикрытием во вражеских лагерях (один — полицейский, а другой — бандит). Но мужчины не знают, что они — родные братья, в свое время разлученные по вине мафии. Одного из них в раннем детстве похитили преступники.

Семейные драмы

Главное место в турецком менталитете занимает семья. Это отражается и в кинематографе страны: в Турции снято много сериалов о семейных драмах и тайнах, древней вражде, «найденных» родственниках, пропавших в свое время, ссорах и примирениях.

«Госпожа Фазилет и ее дочери» (Fazilet Hanim ve Kizlari)

Год выхода: 2017-2018

Продолжительность: 2 сезона, 50 эпизодов

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.8 / 6.9

Где посмотреть: «Кинопоиск»

Госпожа Фазилет (Назан Кесал) — вдова, которая обеднела после смерти мужа и решила выбраться из нищеты, выдав дочерей замуж за богачей. Дочки Фазилет совсем не похожи друг на друга: Эдже (Афра Сарачоглу) женственная и скромная, а Хазан (Дениз Байсал) — уверенная в себе, боевая и ведущая себя как «пацанка». Им встречается другая семья — Эймен, где у родителей-миллионеров есть два неженатых сына. Удастся ли Фазилет осуществить свою задумку?

«Дочери Гюнеш» (Günesin Kizlari)

Год выхода: 2015-2016

Продолжительность: 1 сезон, 39 эпизодов

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.1 / 5.9

Где посмотреть: «Кинопоиск»

Школьная учительница Гюнеш (Эврим Аласья) в одиночку растит трех дочерей. Почти потеряв надежду встретить свою любовь, она вдруг встречается с красивым и богатым бизнесменом Халюком (Эмре Кынай). Но после того, как они женятся, Халюк резко меняется: становится агрессивным и ревнивым. Кроме того, оказывается, что его семья не готова к детям, и ей совсем не нужны дочери Гюнеш.

«Дочь посла» (Sefirin Kizi)

Год выхода: 2019-2021

Продолжительность: 2 сезона, 52 эпизода

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.6 / 5.9

Где посмотреть: ivi, «Кинопоиск»

Парень из небогатой семьи Санджар (Энгин Акюрек) влюбляется в дочь посла Нарэ (Неслихан Атагюль), красивую и богатую. Они мечтают сбежать и пожениться вопреки воле отца, но девушка не успевает стать его женой: прямо в день свадьбы Нарэ таинственно исчезает. Несколько лет спустя дочь посла неожиданно вернется — с маленькой дочкой на руках.

«Черная любовь» (Kara Sevda)

Год выхода: 2015-2017

Продолжительность: 2 сезона, 74 эпизода

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.2 / 7.4

Где посмотреть: Okko, ivi, «Кинопоиск»

Девушка по имени Нихан (Неслихан Атагюль) — дочь известного бизнесмена Ондера (Кюршат Алныачык). В нее безответно влюблен Эмир (Каан Урганджиоглу) — сын компаньона отца. Для того, чтобы заставить Нихан быть с ним, он готов на все: даже на то, чтобы шантажом убедить ее отца дать согласие на свадьбу. Однако Нихан не поддается давлению и влюбляется в простого бедного парня Кемаля (Бурак Озчивит). Ей не нужна больная, черная любовь Эмира.

«Черно-белая любовь» (Siyah Beyaz Aşk)

Год выхода: 2017-2018

Продолжительность: 1 сезон, 32 эпизодов

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.3 / 8.0

Где посмотреть: Okko, Premier, ivi, «Кинопоиск»

Главную героиню Аслы (Бирдже Акалай), которая работает врачом скорой помощи, вызывают домой к раненому бандиту. Но в доме Аслы случайно становится свидетельницей убийства. Киллер Ферхат (Ибрагим Челиккол) не решается убить красавицу и предлагает вместо этого стать его женой, чтобы девушка находилась рядом и хранила молчание. Аслы придется выйти замуж и жить вместе с Ферхатом — сможет ли врач изменить хладнокровного убийцу?

«В ожидании солнца» (Günesi Beklerken)

Год выхода: 2013-2014

Продолжительность: 1 сезон, 54 эпизодов

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.6 / 6.8

Где посмотреть: ivi, «Кинопоиск», Okko

Зейнеп (Ханде Доандемир) заканчивает школу в маленьком городе и мечтает переехать к своей лучшей подруге в Стамбул. Ее желание сбывается: девушка поступает в престижное учебное заведение и оказывается в компании «золотой молодежи». Там на Зейнеп обращает внимание сын владельца школы Керем (Керем Бюрсин), который всячески задирает девушку и пытается «выжить» ее из класса. Но Зейнеп не сдается: она добивается успехов и находит друзей. И кроме того, неожиданно узнает тайну своего отца.

Историческая драма

В Турции снимают и костюмированные исторические драмы. Самой известной из них считается сериал «Великолепный век», который рассказывает об эпохе правления Султана Сулеймана Великолепного в XIX веке.

«Великолепный век» (Muhtesem Yüzyil)

Год выхода: 2011-2014

Продолжительность: 4 сезона, 139 эпизодов

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.2 / 6.9

Где посмотреть: Okko, Premier, ivi, «Кинопоиск»

Один из самых известных турецких сериалов — «Великолепный век» — основан на реальных событиях. Он рассказывает об эпохе правления Султана Сулеймана Великолепного в XIX веке и его отношениях с русской рабыней Александрой, плененной в родном городе крымскими татарами и привезенной в Стамбул. Красавица Александра, получившая имя Хюррем (Мерьем Узерли), сумела стать любимой женой Сулеймана (Халит Эргенч) и подарить ему пятерых детей. Исторический сериал стал самым дорогим за всю историю турецкого кинематографа: его бюджет составил около двух миллионов долларов.

«Воскресший Эртугрул» (Dirilis: Ertugrul, 18+)

Год выхода: 2014-2020

Продолжительность: 5 сезонов, 150 эпизодов

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.5 / 7.9

Где посмотреть: Okko, ivi, «Кинопоиск»

Исторический сериал рассказывает о начале формирования Великой Османской империи и жизни Эртугрула (Энгин Алтан), отца Османа I. Именно Эртугрул считается отцом Османской империи: за время своего правления он смог завоевать всю западную часть Малой Азии, а его потомки правили империей на протяжении шести веков. В сериале переплетаются завоевания, судьбы людей и любовные истории.

Почему люди смотрят сериалы?

Наблюдая за персонажами сериалов, мы получаем удовольствие, организм вырабатывает больше дофамина — гормона счастья, а мозг закрепляет такой способ, пояснила в беседе с «Лентой.ру» психолог, гештальт-терапевт Елена Масолова. В какой-то степени мы попадаем в зависимость и испытываем эйфорию во время просмотра полюбившегося шоу, а когда все заканчивается — грусть и опустошение. И мы переходим к следующему сериалу, отмечает специалист.

Кроме того, зрители попадают на уловку сценаристов, которые так закручивают сюжет, что у нас возникает эмоциональный отклик и сильное желание увидеть продолжение. Дело в том, что сюжет сериалов выстроен так, что зритель словно видит ситуации из собственной жизни или развитие событий таким образом, которого ему не хватает. Ведь смыслы историй схожи, отличаются лишь контекст и эпоха. Даже в детективных историях зрителей привлекают разные человеческие реакции и взаимоотношения, рассказывает психолог. Однако в увлечении сериалами (даже турецкими, которые так затягивают) важно знать меру.

Если вы заметили, что смотреть сериалы стало интереснее, чем проживать собственную жизнь — значит, вы рискуете попасть в зависимость от них. Дело в том, что сериалы часто становятся источниками эмоций, которых нам не хватает. Когда вы радуетесь или переживаете за героев, испытываете чувство гордости или страха — задействуются те же участки мозга, что и в случае с реальными событиями, — Елена Масолова

Любители сериалов могут заметить один момент: наблюдая за жизнью героев, легко «уйти» от собственных проблем. Это полезно, чтобы на время снять напряжение, но в целом может мешать человеку. Поэтому время просмотра лучше ограничивать — хотя бы одной серией в день.