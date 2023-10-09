«Повелитель ветра» возглавил российский прокат

Фильм «Повелитель ветра» возглавил кинопрокат в России и СНГ по итогам минувших выходных. За два дня кинокартина собрала 121,3 миллиона рублей, таким образом обогнав ближайшего конкурента в 5,5 раз, следует из данных портала kinobusiness.com.

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«Повелитель ветра» повествует о путешественнике Федоре Конюхове, который в 2016 году обогнул всю планету по кругу всего за 11 дней 4 часа 20 минут и тем самым поставил мировой рекорд. Продюсером фильма, а также исполнителем главной роли выступил Федор Бондарчук.

После «Повелителя ветра» в рейтинге оказались боевик «Неудержимые 4» (сборы — 29 миллионов рублей), комедия «Дурные деньги» (сборы — 21,3 миллиона рублей), фильм «Школа магических зверей: Тайна Подземелья» (17 миллионов рублей) и комедийная мелодрама «Великая ирония» (16,7 миллиона рублей).