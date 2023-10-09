Якутская короткометражка "Кукушка" получит полнометражную версию

"Мой фильм находится на этапе постпродакшна. Он в жанре якутская мистика. В прошлом году мы снимали короткометражную версию моего фильма. Он до сих пор гуляет по фестивалям - на днях он должен быть в Торонто, в Париже был, "Дух огня", "Горький fest", - рассказал он.