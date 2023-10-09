Сын Федора Конюхова высказался о фильме «Повелитель ветра»

«Фильм смотрел три раза: 26 сентября на премьере, в октябре в Москве, 5 октября в Барвихе был творческий вечер Федора Конюхова и фильм. Он мне понравился своей динамикой, достоверностью. Понятно, что какие-то вещи были художественные… Если делать все, как у меня написано в книге, тогда это был бы документальный фильм, а не художественный. В целом, считаю, что команда Федора Бондарчука справилась. Самое главное – они увековечили этот проект. Сейчас о нем узнают миллионы, в том числе детей и молодежи», - сказал Оскар.