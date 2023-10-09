Идеальные фильмы для просмотра осенью

Тёплые осенние дни уступают холодам – грядущая неделя обещает быть дождливой. Но сырость и слякоть не повод впадать в уныние, лекарство есть!

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Наливайте в любимую кружку горячий чай или какао, кутайтесь в тёплый плед и включайте фильм, атмосфера которого точно согреет осенним вечером. А подборку идеального для просмотра кино смотрите ниже.

Видео дня

Свободные отношения (18+)

Россия, комедия, 2023 год

Курская правда

Поклонникам российского кино предлагаем забавную романтическую комедию. Это история двух противоположностей, которые случайно встретились в питерском баре, провели вместе ночь, а затем были вынуждены пожениться из-за незапланированной беременности. Спустя семь лет герои понимают, что превратились в одну из тех семейных пар, которых заел быт, а совместная жизнь стала просто привычкой. Желая сохранить брак ради сына, супруги идут на отчаянную меру – предлагают дать друг другу немного свободы.

Если я останусь (16+)

США, мелодрама, 2014

Кинолента с Хлоей Морец в главной роли описывает мысли девушки, которая задержалась между небом и землёй. Мия влюблена в классическую музыку, в свою виолончель и рокера Адама. Но после автокатастрофы Мия оказывается в коме. Пока тело в больнице, душа должна решить, хочет ли она жить дальше или же лучше отправиться в мир иной вслед за своими родными.

Где приземляются звёзды (16+)

Южная Корея, мелодрама, 2018 год

Эту драму вы легко осилите за один вечер. В центре внимания Ли Су Ён, который работает в аэропорту и считается гением. Он хранит глубокую тайну, о которой никто не знает, и старается держаться подальше от коллег. Ли встречает Хан Ё Рым. Девушка – полная противоположность Ли, она не боится выражать свои мысли и чувства. Несмотря на различия, они с головой окунаются в романтику.

После (18+)

США, мелодрама, 2019 год

Курская правда

Фильм, покоривший миллионы зумеров. Тесса – примерная студентка и послушная дочь. Хардин – циничный красавец и опасный бунтарь. Несмотря на различия, они тянутся друг к другу, но хватит ли им сил забыть прошлое и измениться?Молодёжная романтическая драма «После» снята по нашумевшему бестселлеру Анны Тодд. Чувственная история любви в одном американском колледже объединила 20-летних актёров Хиро Файнса-Тиффина и Джозефин Лэнгфорд.

Книга решений (16+)

Франция, комедия, 2023

Ещё одна комедия в списке – от французов. По сюжету непризнанный «гений режиссуры» с биполярным расстройством Марк уверен, что продюсеры его новой картины готовы погубить замысел и отстранить его от работы. С помощью преданной команды Марку удаётся завладеть снятым материалом и скрыться в загородном доме любимой тётушки. Здесь он пытается закончить работу над проектом. Но неукротимая творческая натура берёт верх, и жизнь незадачливых киношников превращается в весёлый хаос.

Бойфренд из будущего (16+)

Великобритания, фантастика, 2013 год

Сказка о красивой любви. Тиму повезло – он молодой, симпатичный, многообещающий адвокат, а ещё он… умеет перемещаться во времени. И чтобы очаровать девушку своей мечты, он готов повторять первое свидание вновь и вновь. Воистину любовь с первого взгляда не всегда выходит с первого раза.

Сладкий ноябрь (12+)

США, драма, 2001 год

Курская правда