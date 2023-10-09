Великое везение и "Великая ирония"

Фильм "Великая ирония" Вуди Аллена с 28 сентября находится в официальном прокате в нашей стране. На него написал рецензию постоянный автор "Ревизора.ru" писатель Михаил Гундарин.

© Кадр из фильма "Великая ирония"

"Великая ирония" Вуди Аллена (50-й по счету фильм 86-летнего режиссера!) – это простенькая история, рассказанная, тем не менее, с фирменным обаянием и легкой усмешкой великого комедиографа-интеллектуала. Фильм снят в Париже, на французском языке, с французскими актерами.

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Мы знаем, что Вуди Аллен в Америке по-прежнему гоним из-за тянущегося много лет шлейфа скандала в духе me too, якобы случившегося неведомо когда. Против него выступили актеры, некогда блиставшие в его лентах, обвинения поддержали и приемные дети режиссера... Что, конечно, сказывается на поиске средств на съемки и вообще отравляет жизнь очень немолодому человеку. Закончив "Иронию" Аллен заявил, что больше снимать не намерен – но, будем надеяться, это он в сердцах.

Итак, перед нами Париж осенью, с его классическими бульварами и парками, усеянными желтой листвой, продавцами жареных каштанов, лавками букинистов, богемными квартирами и богатыми особняками в центре, звучащими над всем этим стихами Малларме. Он просто идеален. Прямо как будто из несбыточной мечты советского человека (мало что имеющей общего с реальностью). Так показанный город сам по себе стоит мессы – то есть фильма. Лента камерная, малобюджетная, "разговорная" (и при этом кинематографичная в высшей степени, да и населенная множеством мелких персонажей).

Да, несложная (видно, на другую просто не было ресурсов, да и годы берут свое), но занятная история рассказана четко и красиво. Итак, жена инфантильного дельца-финансиста, о котором ходит слушок, что он втихомолку расправляется с конкурентами, встречает школьного приятеля. У них вспыхивает бурный роман, муж узнает обо всем, и начинается триллер. Кое-кого даже убьют. Ну как триллер – вудиалленовский такой, с сюжетными поворотами и деталями, полными неуловимой иронии. Слегка, но вполне отчетливо достается, прежде всего, буржуазной верхушке. Все как мы любим. Разрешается ситуация обаятельным и опять-таки очень ироничным сюжетным твистом на загородной охоте. Хватает, разумеется, и столь же ироничных отсылок к классике – например, к великому детективщику Жоржу Сименону.

Героиню отлично играет Лу де Лааж, чем-то напоминающая иногда (в жесте, повороте головы, выражении лица) Скарлет Йохансон, не раз снимавшуюся у Аллена, но теперь, полагаю, ему недоступную. Ей под стать и другие герои из треугольника и актеры, их играющие – муж, с его уморительной страстью к игрушечной железной дороге (Мельвиль Пупо), и романтичный любовник, начинающий писатель в исполнении Нильса Шнайдера.